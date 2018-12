Cirk Fantastik! D’Inverno dal 28 dicembre al 2 gennaio e per la notte di San Silvestro al parco dell’Anconella

Spettacoli pomeridiani e serali con compagnie di rilievo internazionale di circo e teatro, oltre a concerti e laboratori. E per la notte di capodanno arriva il cabaret del Cirk Fantastik! con numeri di danza aerea, visioni capovolte, clownerie e irriverenze piccanti, funamboli, laboratori, cibo, musica dal vivo e dj set

Dal 28 dicembre al 2 gennaio il Parco dell’Anconella di Firenze accoglie Cirk Fantastik! D’Inverno che, all’interno dello chapiteau di CircoKrom, presenta al pubblico spettacoli pomeridiani e serali con compagnie di rilievo internazionale di circo, teatro e cabaret, oltre a concerti e laboratori. Un mondo affascinante, fatto di acrobazie avvincenti, d’intensa poesia e di storie fuori del comune per regalare pause suggestive e piacevoli durante il periodo movimentato attorno alle festività natalizie.

Nello chapiteau sarà allestito un bistrot per accogliere il pubblico in un'atmosfera calda e onirica tra inaspettate acrobazie e improvvisazioni che coloreranno e animeranno lo spazio.

Nel giorno di capodanno, fin dalle ore 16, spettacoli di equilibrismo funambolismo e clowneria. A partire dalle 21 cena (con prenotazione obbligatoria entro il 27 dicembre) e Cabaret Fantastik: numeri di danza aerea, visioni capovolte, clownerie e irriverenze piccanti, funamboli, musica dal vivo e dj set.

I numeri saranno introdotti da poesie sospese, sorprese letterarie come auspici di libertà per il nuovo anno. Parole di grandi autori sui temi della libertà e della multiculturalità, da Galeano ad Alda Merini, accompagneranno voli pindarici di sogni e possibilità.

In serata un'esplosione di musica da Lisbona e dal Brasile con il gruppo Forró Mior con Jabu Morales: un incontro artistico sorprendente tra il gruppo multietnico Forró Miór con talentuosa cantante, compositrice, percussionista brasiliana Jabu Morales. I due progetti musicali si riconoscono artisticamente e condividono una passione per la contaminazione tra i ritmi popolari brasiliani (forró, samba, maracatú, carimbó, ijexa) con altri ritmi della diaspora africana (cumbia, calypso, merengue, funaná, guaguanco). L'originalità e l'energia del gruppo Forró Miór si uniscono alla forza poetica della voce della cantante afro brasiliana, in un viaggio sonoro verso la fusione di armonie, ritmi e melodie di diversi orizzonti del mondo. A seguire per tutta la notte il dj set di Guerrilla Sound System.

Spettacoli a offerta libera consapevole

Cena: 25€/persona 15€/bambini

Info e Prenotazioni: info@cirkfantastik.com - www.cirkfantastik.com