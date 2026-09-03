Cena in bianco nelle strade dello shopping

Un tavolo imperiale lungo 250 metri, oltre 400 invitati, due delle strade più iconiche dello shopping internazionale trasformate in un salotto sotto le stelle. Mercoledì 9 settembre 2026 via Tornabuoni e via Strozzi ospiteranno una Cena in bianco destinata a diventare una delle immagini simbolo dell'anno per Firenze.

L'iniziativa nasce da un’idea delle grandi boutique dell'alta moda presenti nelle due vie, desiderose di offrire ai propri clienti un'esperienza esclusiva, che insieme celebrasse la città e il valore dell'accoglienza. A trasformare l’idea in realtà ci ha pensato la Confcommercio fiorentina, che, forte di un’esperienza consolidata nella realizzazione di grandi eventi, è stata chiamata dalle griffe per coordinare l'intera operazione, con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Intesa Sanpaolo e Fideuram.

Così, per una sera via Tornabuoni e via Strozzi cambieranno volto. Gli ospiti, rigorosamente vestiti di bianco, prenderanno posto ai lati di un'unica tavola apparecchiata con una cura che richiama la grande tradizione dell'ospitalità italiana. L'allestimento prevede tovaglie in lino bianco, sedute chiavarine bianche, posate in argento, bicchieri sfaccettati e una raffinata selezione di piatti Richard Ginori. Il servizio è affidato ai professionisti di Galateo Ricevimenti, guidati da Simone Arnetoli.

Tra i commensali siederanno clienti italiani e internazionali insieme alle autorità, a partire dalla sindaca Sara Funaro e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Ad accoglierli un ricco aperitivo a base di sfiziosi finger food serviti a guantiera dai camerieri, poi il menù al tavolo costruito intorno alle eccellenze del territorio: dalla pappa al pomodoro al risotto allo zafferano di San Gimignano con gremolata di ossobuco alla fiorentina, fino al filetto di manzo al Vin Santo accompagnato da parmigiana di melanzane e cipolline caramellate.

Il gran finale dolce porta la firma del maestro pasticcere Iginio Massari, ospite d'eccezione della serata. Profondamente legato a Firenze e al presidente della Confcommercio Aldo Cursano, Massari realizzerà per l'occasione un dessert esclusivo e una spettacolare scultura decorativa in pasta di zucchero dedicata a Firenze, il cui soggetto rimane per il momento top secret. Non solo: la cena in bianco fiorentina sarà immortalata nel docufilm che una produzione televisiva statunitense sta dedicando alla vita del maestro: alcune delle riprese saranno infatti effettuate proprio durante la serata, nel momento della presentazione della scultura e del dolce creato per l'evento.

A rendere ancora più suggestiva la serata ci saranno la musica e le vetrine delle boutique illuminate fino alla mezzanotte. Sarà una prima assoluta per Firenze, che troverà un modo nuovo per raccontarsi coniugando alta moda, arte del gusto, ospitalità e bellezza.