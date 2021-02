Cassa di espansione dei Renai, partono i lavori

Il cantiere sarà inaugurato giovedì 18 febbraio, alle ore 12.30

Prendono il via i lavori per la realizzazione del I lotto della cassa di espansione dei Renai, una delle opere strategiche per la riduzione del rischio alluvioni legato all'Arno.

Domani, giovedì 18 febbraio, alle ore 12.30 in via dei Renai 1 a Signa il presidente Eugenio Giani e l'assessora all'ambiente Monia Monni inaugureranno la partenza del cantiere.

Interverranno anche i sindaci di Firenze, Dario Nardella, di Signa Giampiero Fossi, di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ed il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Marco Bottino.