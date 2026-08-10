Casa di Cura Villa delle Terme: mobilitazione

Firenze, 28-7-2026 - FP CGIL, CISL FP e UIL FP proclamano un presidio per domani, mercoledì 29 luglio, dalle 12.30 alle 15, davanti alla casa di cura Villa delle Terme di Falciani (Impruneta, Fi). La mobilitazione riguarda una realtà che occupa complessivamente circa 300 dipendenti, di cui 250 nel distretto di Falciani nel comune di Impruneta e 50 nel distretto Marconi di Firenze e nasce per denunciare una situazione organizzativa e assistenziale che “sta compromettendo la qualità delle cure e le condizioni di lavoro del personale”.

Al centro della protesta vi sono la progressiva riduzione del personale dedicato all'assistenza, il crescente ricorso a forme di lavoro esternalizzate e precarie e un'organizzazione dei turni che, secondo i sindacati, espone lavoratori e pazienti a rischi sempre maggiori.