Carnevale e cioccolato: le domeniche di Empoli

Il 23 febbraio e il 1 marzo sfilate dei carri allegorici del ‘Carnevale delle Due Rive’; poi sabato 29 febbraio e il 1 marzo tante goloserie grazie ai maestri cioccolatieri

Due domeniche col Carnevale in centro a Empoli, che per un weekend diventa anche ‘Città di Cioccolato’.

Nel prossimo fine settimana è in programma la prima uscita del “Carnevale di Empoli”: appuntamento domenica 23 febbraio 2020, dalle 17 alle 19, in Piazza della Vittoria.

L’evento è realizzato grazie alla preziosa collaborazione ed esperienza del ‘Carnevale delle Due Rive’ di Sovigliana-Spicchio. La bella e colorata sfilata tra coriandoli e stelle filanti e carri allegorici conquisterà grandi e piccini.

In centro è previsto un trenino per trasportare le famiglie nei vari punti del Giro. Da sabato 22 febbraio e per tutto il mese di marzo inoltre Piazza della Vittoria ospiterà una graziosa giostra di cavalli.

Il Carnevale di Empoli si ripeterà anche domenica 1 marzo, ma sarà anticipato dalle 15 alle 17.

I carri arriveranno dal ponte sull’Arno per compiere alcuni giri di Piazza della Vittoria.

Domenica 1 marzo, al termine del tour empolese, il carnevale tornerà a Sovigliana per la chiusura con i tradizionali fuochi d’artificio.

LA CITTÀ di CIOCCOLATO - La prossima settimana, invece, sabato 29 febbraio e il 1 marzo, terza edizione de “La Città di Cioccolato”, la festa del cioccolato e delle goloserie, una manifestazione che ha già avuto successo nella sua prima edizione, nel 2018, ed anche lo scorso anno.

La Città di Cioccolato spalancherà le sue porte sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo dalle 10 alle 20, in piazza della Vittoria.

Sarà allestita anche un’area apposita per i bambini e le bambine con tantissimi giochi e la domenica faranno sosta i carri mascherati del ‘Carnevale’ per concludere il goloso fine settimana.

Protagonisti della festa del cioccolato i maestri cioccolatieri, toscani e non solo, artigiani della golosità: saranno presenti stand espositivi di prelibatezze da leccarsi i baffi. Tante varietà di praline, barrette a vari gusti, tartufi al cioccolato, creme spalmabili, cremini, cioccolato fondente, al latte, alle mandorle anche questi aromatizzati in vari gusti e cioccolato senza glutine.

GLI ORGANIZZATORI - Confesercenti Empoli e Empolese Valdelsa, associazione Centro Storico Empoli, ColleVenti, Carnevale delle Due Rive, patrocinate dal Comune di Empoli.



VIABILITÀ – In entrambe le domeniche è prevista la chiusura del traffico veicolare da Piazza Guido Guerra in ingresso a Via Pievano Rolando, a Via da Battifolle e a Piazza della Vittoria/primo tratto Via Roma. Domenica 23 febbraio a partire dalle 16.30, domenica 1 marzo, invece, dalle 14.00.

Chiusura di Piazza della Vittoria, negli stessi orari, anche in ingresso da Via Curtatone e Montanara, con svolta a destra in Via Carrucci. L’ordinanza della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa è disponibile sulla home page del sito del Comune di Empoli.