Carlo Conti il 15 dicembre al Teatro comunale di Antella

Il conduttore tv alle ore 17 ospite della rassegna “Sei brillanti: quando il teatro fa furore”, insieme al critico Roberto Incerti

Sabato 15 dicembre alle 17: svelata l’attesa data che vedrà Carlo Conti sul palco del Teatro Comunale di Antella (via Montisoni, 10, Antella, Bagno a Ripoli - ingresso 3 euro, consigliata prenotazione allo 055.621894) ospite della rassegna “Sei brillanti: quando il teatro fa furore” ideata e curata dal critico teatrale Roberto Incerti.

Di certo uno degli appuntamenti clou di questo progetto pensato per valorizzare il patrimonio teatrale, attraverso le testimonianze di artisti e personaggi che hanno scritto pagine della scena toscana e italiana.

E per quel che riguarda la comicità, impossibile prescindere da Carlo Conti: cresciuto come speaker radiofonico di emittenti locali - Lady Radio, Radio Firenze Nova, Radio Firenze 2000 – l’autore e conduttore fiorentino è tra i “padri” di arcinoti programmi (e spettacoli) come Aria Fresca e Vernice Fresca, da cui sono usciti tanti nomi noti del teatro e del cinema.

Roberto Incerti intervisterà Carlo Conti sia sui lavori del recente passato - come quando ha rivestito il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo, sia sui progetti futuri, come la ripresa – proprio durante queste festività – dello spettacolo “Lo show” con i colleghi e amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Tutte le informazioni sul sito www.archetipoac.it.