Capodanno 2025: tramvia non stop a Firenze

Un Capodanno diffuso con eventi in sette piazze e musica itinerante in Oltrarno e in via Palazzuolo. Sono questi gli appuntamenti con cui Firenze saluterà all’aperto l’arrivo del 2025 (qui le info: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/capodanno-firenze-cinque-piazze-musica-stop-ai-botti-e-niente-vetro)

Per quanto riguarda la mobilità, confermata la ZTL che sarà attivata alle 20 di martedì 31 gennaio, il servizio di tramvia non stop e quello straordinario del trasporto pubblico su gomma.

Ecco i dettagli.

POLIZIA MUNICIPALE

Confermato il servizio dedicato della Polizia Municipale. Dalle 19 di martedì alle 8 di mercoledì saranno 110 gli agenti al lavoro per le attività di pronto intervento, rilievo incidenti, controllo del territorio e per i servizi nelle principali piazze del centro storico interessate dagli eventi organizzati dall'Amministrazione.

COME CAMBIA LA VIABILITA’

La Ztl sarà attiva continuativamente dalle 7,30 di martedì 31 fino alle 8 del 1° gennaio con la consueta modalità del provvedimento diurno (settori A, B e O con accensione con controllo delle porte telematiche). In deroga si prevede la possibilità di transito contemporaneo anche alle seconde auto dei residenti dei settori A, B e O il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo (in caso di controlli della Polizia Municipale sarà sufficiente mostrare la carta di circolazione attestante la residenza nella zona interdetta). Via libera anche ai veicoli in possesso del contrassegno per la zona sosta notturna prevista dalla disciplina Ztl.

I PROVVEDIMENTI PER GLI EVENTI

In previsione di un rilevante afflusso di persone dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del 1° gennaio saranno sospese le concessioni di aree per tavolini e sedie in piazza San Giovanni, piazza Duomo (escluso il tratto da via Ricasoli a via dell’Oriuolo) e via Martelli.

Passando agli eventi, anche quest’anno sono previsti appuntamenti diffusi in città. Saranno sette le piazze coinvolte (alcune dal passaggio delle marching band): piazza Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza San Giovanni, piazza Santa Croce, piazza del Carmine e piazza Santo Spirito e piazza Santa Maria Novella. Nelle piazze già pedonali (piazza della Signoria, piazza Duomo, piazza Santa Croce, piazza Santissima Annunziata, piazza del Carmine e piazza Santa Maria Novella) non si prevedono particolari provvedimenti di limitazione della circolazione, tranne che l’autorizzazione al transito ai mezzi degli organizzatori per gli allestimenti e la logistica.

Previsti ulteriori provvedimenti in piazza Santa Croce: dalle 22 del 31 dicembre alle 1 del 1° gennaio sarà chiusa la direttrice via dei Pepi-via Magliabechi, divieto di transito anche in via Magliabechi. E dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del 1° gennaio divieto di transito e sosta anche in via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca (da piazzale degli Uffizi a via dei Georgofili).

Per gli appuntamenti in Oltrarno, dalle 21,30 di martedì alle 1 di mercoledì sono previsti divieti di transito momentanei al passaggio delle bande itineranti. I percorsi si svilupperanno nelle seguenti strade: in Oltrarno nelle zone di piazza del Carmine-piazza Santo Spirito-piazza Pitti e in San Niccolò; nella zona di Santa Maria Novella, da piazza Santa Maria Novella a via Palazzuolo.

TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGI

Il Comune ha chiesto ad Autolinee Toscane un servizio aggiuntivo dalle 20,30 di martedì alle 2,30 di mercoledì per favorire la partecipazione agli eventi in programma con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Si tratta di un servizio straordinario che prevede la presenza parziale di cinque linee (6, 11, 14, 17 e 23) che percorreranno solo una parte degli itinerari consueti con una frequenza ridotta. La linea 6 farà il tratto Novelli-Stazione SMN, la linea 11 solo per il tratto Galluzzo La Gora-Stazione SMN (non prosegue per Salviatino), la linea 14 Il Girone-Stazione SMN, la linea 17 viale Verga-via Boito e la linea 23 Sorgane-piazza Mattei (non prosegue per T2 Guidoni). Per quanto riguarda la tramvia, i tram viaggeranno non stop sulle linee T1 e T2 con il consueto orario festivo.

Si ricorda che per usufruire del servizio di Autolinee Toscane e della tramvia è necessario munirsi di titolo di viaggio acquistabile oltre che presso i rivenditori o le emettitrici automatiche (sulle linee tranviarie) sull’app “AT BUS”, con l’app TABNET, nei punti vendita Coop.fi autorizzati e con il servizio SMS al numero unico per tutta la Toscana 488 01 05 scrivendo nel testo il nome della città (solo con operatori Tim, Vodafone e Wind).

Aperti e in funzione i parcheggi scambiatori di Villa Costanza (al capolinea della T1 Leonardo), di Ponte a Greve (all’altezza della fermata Nenni della T1) e di Guidoni (in corrispondenza della fermata omonima della T2 Vespucci).

Per info e dettagli: www.at-bus.it www.gestramvia.com