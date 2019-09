Campi Bisenzio: il 75° anniversario della Liberazione

Oggi alle 18 in piazza Fra Ristoro ci sarà anche una delegazione del Comune di Firenze con Gonfalone. Alle 20 "pastasciutta antifascista"

Si terrà stasera, lunedì 2 settembre alle 18, in piazza Fra Ristoro a Campi Bisenzio la celebrazione del 75° anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio. Sarà presente, col Gonfalone, il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani. Alle 18.15 corteo nel centro cittadino; alle 18.30 si terrà la cerimonia istituzionale in piazza della Resistenza. Alle 20 cena in collaborazione con ANPI Lanciotto Ballerini e associazioni del territorio presso il circolo ARCI Rinascita in piazza Matteucci.

Le celebrazioni, al motto “Abbiate rispetto per il passato, da giovane è stato un futuro anche lui” proseguiranno giovedì 5 settembre presso il circolo SMS Sant’Angelo. Alle 18 si svolgerà la presentazione del libro “Io che conosco il tuo cuore” con l’autore Adelmo Cervi. Alle 20 pastasciutta antifascista offerta dagli organizzatori a tutti i partecipanti. Alle 21 spettacolo multietnico e concerto de “I Fratelli Rossi”.