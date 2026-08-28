Centro Anziani Galluzzo, si sceglie il nuovo presidente

GALLUZZO (FIRENZE)– Giorno importante per il Centro Campa, lo storico Centro Anziani del Galluzzo, adesso Centro per l'età libera: oggi venerdì 28 agosto sarà scelto il nuovo presidente.

Alle ore 17, presso la sede di via Biagini davanti al campo sportivo, è in programma l'assemblea ordinaria dei soci e all'ordine del giorno c'è un solo punto cruciale: il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Dopo le dimissioni di Maria Bertini, il Consiglio direttivo è rimasto senza guida. Senza un presidente, l'associazione non può portare avanti l'attività ordinaria e quindi oggi la lacuna sarà colmata.

Presidio importante per il Galluzzo, il Campa conta oggi 142 iscritti, con una quota annuale di soli 15 euro, e rappresenta da anni un luogo di incontro, socialità e benessere.

Tra le attività più apprezzate i corsi di ginnastica, i momenti di aggregazione, le letture e le iniziative culturali.