Cronaca

Centro Anziani Galluzzo, si sceglie il nuovo presidente

Oggi alle 17 l'assemblea ordinaria dei soci sceglierà il successore di Maria Bertini

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
28 Agosto 2026 10:50
Centro Anziani Galluzzo, si sceglie il nuovo presidente

GALLUZZO (FIRENZE)– Giorno importante per il Centro Campa, lo storico Centro Anziani del Galluzzo, adesso Centro per l'età libera: oggi venerdì 28 agosto sarà scelto il nuovo presidente.

Alle ore 17, presso la sede di via Biagini davanti al campo sportivo, è in programma l'assemblea ordinaria dei soci e all'ordine del giorno c'è un solo punto cruciale: il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Dopo le dimissioni di Maria Bertini, il Consiglio direttivo è rimasto senza guida. Senza un presidente, l'associazione non può portare avanti l'attività ordinaria e quindi oggi la lacuna sarà colmata.

Presidio importante per il Galluzzo, il Campa conta oggi 142 iscritti, con una quota annuale di soli 15 euro, e rappresenta da anni un luogo di incontro, socialità e benessere. 

Tra le attività più apprezzate i corsi di ginnastica, i momenti di aggregazione, le letture e le iniziative culturali.

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