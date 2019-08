Calici di Stelle nelle Città del Vino della Toscana

Il programma dei Comuni enoturistici

Da Siena a Montepulciano, da Suvereto a Vinci, da Pitigliano a Terricciola e in tanti altri territori enoturistici quest’anno un’edizione speciale dedicata al 50° anniversario del primo sbarco sulla luna. Dal 2 all’11 agosto, il programma nei Comuni in Regione, tra spettacoli, eventi, degustazioni e osservazione delle stelle con i telescopi dell’Unione Italiana Astrofili. Anche per il 10 agosto, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti in programma in tutta Italia dal 2 all’11 agosto. Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio ‘69 a opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate anche approfittando dei telescopi dell’Unione Astrofili Italiani, che collabora alla buona riuscita dell’evento. Anche quest’anno l'Associazione Città del Vino propone il premio dedicato alla fotografia di territorio, che valorizza la relazione fra la festa e l’ambiente circostante “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2019” che sarà assegnato ai migliori tre enoturisti che invieranno foto dell'evento all'indirizzo: piscolla@cittadelvino.com

Il programma delle Città del Vino della Toscana

SIENA - Sabato 10 agosto. BRINDISI NEI MUSEI CITTADINI. Dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 10 agosto, torna anche quest'anno, il fortunato connubio tra arte e vino, che propone agli enoappassionati, ai turisti e ai cittadini una serata magica con degustazioni e aperture straordinarie notturne delle location museali cittadine. INFO: tel. 0577.292128 - 0577.2661 - eventi@comune.siena.it



MONTEPULCIANO (Siena) – Sabato 10 e Domenica 11 agosto. CONCERTI LIVE CON LE CONTRADE DEL BRAVIO. Calici di Stelle è il più importante evento di degustazione itinerante aperto a tutti, organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. Il 10 agosto, dalle 14.00 alle 01.00 Calici di Stelle torna puntuale come ogni anno ad allietare la Notte di San Lorenzo con i suoi protagonisti: il Vino Nobile di Montepulciano DOCG e il Rosso di Montepulciano DOC. Per l’occasione le contrade del Bravìo delle Botti apriranno le proprie sedi ai visitatori per gustare i prodotti itpici della tradizione gastronomica locale in abbinamento ai vini di Montepulciano. Lungo le vie cittadine il Mercatino delle Arti e dell’Antiquariato, concerti live sotto le stelle ed esibizione del gruppo di Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano in Piazza Grande. Il programma di Calici di Stelle prosegue l'11 agosto nel centro storico di Valiano, a poca distanza da Montepulciano. INFO: tel. 0578.717484 - ufficio@stradavinonobile.it



CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena) - Giovedì 8 e Venerdì 9 agosto. GRANDE FESTA IN TERRA BERARDENGA. Anche quest'anno Castelnuovo Berardenga raddoppia l'appuntamento per la Notte di San Lorenzo: per due giorni, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, il centro storico di Castelnuovo accoglie, per il brindisi più atteso dell'estate, centinaia di appassionati del vino. La festa si apre giovedì 8 agosto con l'iniziativa "A cena in Terra Berardenga", una cena raffinata realizzata con la collaborazione dei ristoranti locali e l'Associazione "Classico Berardenga". Venerdì 9 agosto il programma di Calici di Stelle prosegue, grazie alla collaborazione delle migliori Aziende del territorio, con la degustazione di vini e di prodotti tipici, la musica, gli spettacoli e l'arte. Un'occasione unica per vivere il bellissimo centro storico di Castelnuovo, il Parco di Villa Chigi e la Torre dell'Orologio in notturna, in un clima di festa, osservando le stelle, insieme ad un ottimo bicchiere di vino. INFO: tel. 0577.351337 (Ufficio Turistico) - ufficio.turistico@comune.castelnuovo.si.it



CASTELLINA IN CHIANTI (Siena) - Giovedì 8, Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 agosto. CAMMINATE NOTTURNE, STREET FOOD E OSSERVAZIONE DELLE STELLE. Ricchissimo il programma, dalle ore 9.00 alle ore 24,00, per la quattro giorni dedicata a Calici di Stelle. Giovedì 8 agosto alle ore 18.00 la manifestazione si apre con l'iniziativa "Aspettiamo Calici di Stelle. Andar per antichi ponti, foreste e molini": camminata notturna sulla Via Romena. Sempre Giovedì 8 agosto, e a seguire Venerdì 9 agosto, dalle ore 21.30, la piazza centrale del paese sarà animata dal "Cinema sotto le Stelle". Sabato 10 e Domenica 11 agosto, grande festa con le degustazioni dei vini delle Aziende produttrici di Chianti Classico che partecipano all'iniziativa, l'osservazione guidata delle stelle, lo Street Food, il mercatino dell'artigianato, la musica itinerante e l'intrattenimento per grandi e piccini. E' prevista l'apertura serale del Museo Archeologico del Chianti Senese fino alle ore 24.00. INFO: tel. 0577.742338 (servizio Affari Generali) - tel. 0577.742391 (Ufficio Turistico) - calicidistelle.castellina@gmail.com - amministrazione@comune.castellina.si.it - ufficioturistico@comune.castellina.si.it



GAIOLE IN CHIANTI (Siena) - Domenica 11 agosto. DEGUSTAZIONI E ARTIGIANATO. La serata prende inizio alle ore 19.00 per concludersi alle 24.00. Sono previste degustazioni di vini e di prodotti tipici locali, nonchè esposizioni dedicate all'artigianato locale, il tutto con un piacevole accompagnamento musicale. INFO: Ufficio Turistico tel. 0577.749411 - ufficioturistico@comune.gaiole.si.it

CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena) - Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 agosto. CONCERTI, DEGUSTAZIONI E BANCO D'ASSAGGIO CON LA STRADA DEL VINO. Venerdì 9 agosto alle ore 18.00 prende il via il programma di Calici di Stelle a Castiglion d'Orcia, con una serata dedicata al concerto dei Psychomoles ed al Banco d'Assaggio coordinato dalla Strada del Vino. Il programma prosegue sabato 10 agosto a partire dalle ore 18.00 con i mercatini di artigianato, gli stand dei prodotti tipici locali, l'esposizione dei mezzi d'epoca, le mostre di pittura e la degustazione a cura dei produttori della Doc Orcia, dalle ore 20.00 alle ore 23.30. Il programma è arricchito fin dal pomeriggio dai concerti e si conclude con lo spettacolo delle ore 21.30 di Huma Show la Big Woman in concerto. Accompagnano la tre giorni, Street Restaurant, Show Cooking e animazione per bambini con Circusbandando e Piccola Fattoria Forte. INFO: tel. 393.2928956 - alixerossi80@gmail.com

CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) - Venerdì 9 agosto. OSSERVAZIONE GUIDATA CON L'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO.Nella suggestiva cornice delle piazze e dei vicoli del borgo medievale di Campiglia Marittima, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, si articola un itinerario tra i profumi dei vini e dei prodotti tipici della Val di Cornia. E' prevista l'osservazione delle stelle e dei pianeti con il telescopio, il tutto a cura dell'Associazione Astrofili di Piombino. INFO: tel. 0565.839334 - 347.6126200 pietroboni@comune.campigliamarittima.li.it



CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno) - Sabato 10 agosto. NEL CUORE DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI. Si rinnova anche quest'anno, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 della Notte di San Lorenzo, il percorso enogastronomico e musicale nel cuore del centro storico di Castagneto Carducci, lo splendido borgo toscano sviluppato intorno al castello medievale e immerso in un ambiente naturale e paesaggistico straordinario, a due passi da Bolgheri, dallo splendido litorale e dalla pineta costiera.

INFO: castagnetoonlus2016@gmail.com



SUVERETO (Livorno) - Sabato 10 agosto. BRINDISI FRA SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI. Come ogni anno si svolge, in occasione di Calici di Stelle, un vivace e partecipato percorso enogastronomico per le caratteristiche vie del borgo medievale, accompagnato da spettacoli teatrali e musicali, nonchè dall'osservazione del cielo e delle stelle. Il programma prende avvio alle ore 19.00 e si conclude alle ore 24.00. INFO: tel. 0565.829923 - 340.1872019 - urp@comune.suvereto.li.it



MASSA MARITTIMA (Grosseto) - Sabato 10 agosto. IN PIAZZA CON LA STRADA DEL VINO. La notte del 10 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, complice la magnifica cornice del centro storico di Massa Marittima, vanno in scena come ogni anno le degustazioni dei migliori vini della Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima, organizzatrice, con successo, dell'iniziativa per conto del Comune e delle importanti Aziende del territorio. INFO: info@stradavino.it



PITIGLIANO (Grosseto) - Sabato 10 agosto. BANCO D'ASSAGGIO E VISITA "SULLE TRACCE DEI MEDICI". Quella di Calici di Stelle a Pitigliano è giornata dedicata alla conoscenza del borgo, del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. Durante il corso della mattinata si svolge la bella iniziativa "Sulle tracce dei Medici", ovvero una visita guidata gratuita alla città, progettata proprio in occasione del V Centenario dalla nascita di Cosimo I Dé Medici, Primo Granduca di Toscana. La visita è a cura dell'Ufficio Turistico e di una guida turistica ed escursionistica. Dalle ore 21.00 prende il via il persorso di degustazione dei vini delle Aziende vitivinicole con assaggio dei piatti tipici della cucina tradizionale locale, preparati dai ristoratori del territorio, con musica dal vivo godibile fra i caratteristici vicoli. Durante la manifestazione, dalle ore 21.30 alle ore 24.00, si svolge il Banco d'assaggio dedicato alle presentazioni e proposte del Consorzio di Tutela Vino DOC Bianco di Pitigliano e Sovana, il tutto con la cura dell'Associazione AIS Delegazione Grosseto. INFO: tel. 328.3168457 (ProLoco "L'Orso") - prolocopitigliano@gmail.com



MONTESPERTOLI (Firenze) - Sabato 10 agosto. BRINDANDO CON IL CHIANTI MONTESPERTOLI, A DUE PASSI DA FIRENZE. E' storica la partecipazione del Comune di Montespertoli a Calici di Stelle. La manifestazione, rinnovata nel capoluogo in Piazza Macchiavelli, prevede la degustazione di prodotti tipici locali abbinati ai vini della DOCG Montespertoli. Per tutto l'arco della serata è previsto un intrattenimento musicale che farà da piacevole cornice al programma di degustazioni in agenda dalle ore 20.00 alle ore 24.00. INFO: tel. 0571.600230 (Ufficio Cultura) - p.pratelli@comune.montespertoli.fi.it



VINCI (Firenze) - Sabato 10 agosto. "LEONARDO E LA PITTURA", ALLA VILLA IL FERRIALE DI VINCI. Cinque i punti degustazione predisposti per i vini dei produttori del territorio comunale di Vinci in occasione dell'edizione 2019 di Calici di Stelle. I prestigiosi prodotti presentati dalle Aziende tornano in degustazione all'interno del Castello, sede del Museo leonardiano, cui viene garantito l'ingresso libero e gratuito dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Presso Villa Il Ferrale, dove si può ammirare la splendida mostra "Leonardo e la Pittura", c'è la possibilità di assaggiare il Vin Santo DOC delle aziende associate agricole del territorio. Le stesse Aziende, ormai, fin dalla prima edizione, espongono e fanno degustare i loro prodotti con il solo acquisto del calice serigrafato, a ricordo della serata e del banco di assaggio dei più di trenta vini rappresentativi delle diverse zone. Quest'anno il prezzo del calice permetterà ben 6 assaggi a scelta e ad una scheda delle Aziende agricole del territorio; lo stesso darà inoltre diritto ad uno sconto del 10% sugli acquisti fatti direttamente in Azienda, oltre, per la serata di Calici di Stelle, all'accesso gratuito ai punti di osservazione del Gruppo Astrofili ed al servizio navetta per raggiungere comodamente Villa Il Ferrale. INFO: tel. 0571.56175 - 340.3929522 - 0571.933285 - info@collinedivinci.com - calicidistelleavinci@gmail.com -ufficioturistico@comune.vinci.fi.it



TERRICCIOLA (Pisa) - Sabato 10 agosto. CON I VINI DELLA PROVINCIA DI PISA E LA MUSICA JAZZ, NELL'ANTICO BORGO ETRUSCO.Suggestiva la serata in preparazione a Terricciola, l'antico borgo di origine etrusca a grande vocazione enogastronomica. Per l'occasione è prevista sia la degustazione di vini locali sia la degustazione dei vini della Provincia di Pisa, oltre ovviamente a quella dei prodotti tipici della zona. Accompagna la magia della Notte di San Lorenzo a Terricciola la musica jazz. L'appuntamento è presso il centro storico del borgo dalle ore 19.00 alle ore 24.00. INFO: tel. 0587.656540 - info@comune.terricciola.pi.it



CARMIGNANO (Prato) - Sabato 3, Domenica 4, Venerdì 9 e Sabato 10 agosto. DAL BALCONE DEL MONTALBANO, QUATTRO SERATE PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO. Ospita anche quest'anno Calici di Stelle l antica Rocca di Carmignano, il Castello che domina il borgo e da cui si gode il bellissimo panorama del Montalbano. Sabato 3, Domenica 4, Venerdì 9 e Sabato 10 agosto, la ProLoco di Carmignano organizza, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, quattro serate con l'obiettivo di permettere appieno la conoscenza degli ottimi vini del territorio, dei formaggi, dei prodotti dolciari e di gelateria, nonchè dei piatti tipici preparati dai ristoratori locali. Ad accompagnare il tutto la possibilità di osservare il cielo stellato con la guida degli astrofili, le mostre fotografiche, la musica dal vivo ed i laboratori pensati appositamente per i bambini. INFO: tel. 055.8712468 - info@carmignanodivino.prato.it

SAN GIMIGNANO (Siena) – Sabato 10 agosto. NELLA CITTA DELLE TORRI, BRINDANDO AL PREMIO “SPAZIO D’AUTORE”. Torna anche quest’anno, presso la bella Rocca di Montestaffoli, Calici di Stelle a San Gimignano. Gli organizzatori sono, per conto dell’Amministrazione comunale, la Pro Loco ed il Consorzio Vino Vernaccia di San Gimignano, che curano degustazioni, evento musicale e “Premio Spazio d’Autore”. L’appuntamento è, all’interno del cassero, per la Notte di San Lorenzo dalle ore 21.35 alle ore 11.30. INFO: info@sangimignano.com

RAPOLANO TERME (Siena) – Venerdì 9 agosto. DEGUSTAZIONE ITINERANTE CON I RISTORATORI DEL TERRITORIO. Destinazione per il turismo termale ma anche località a grande vocazione enogastronomica, Rapolano Terme ospita nel suo centro storico la degustazione itinerante di Calici di Stelle. Dalle ore 21.00 alle ore 24.00, i produttori del territorio accoglieranno i visitatori realizzando l’iniziativa in collaborazione con i ristoratori aderenti all’evento. E saranno proprio questi ultimi, dalle ore 21.00, a presentare piatti e tipicità gastronomiche. La serata sarà allietata da intrattenimento musicale live, apprezzabile nelle tre piazze del centro storico e dalla visione di filmati aventi ad oggetto l’astronomia. INFO: tel. 335.1861206 - r.rosadini@comune.rapolanoterme.si.it