​Calici di Stelle 2026: il vino si fa teatro

C’è un momento preciso, nelle torride settimane di metà estate, in cui la routine urbana smette di essere un ritmo e diventa un peso. È allora che emerge quel desiderio atavico di villeggiatura, di ritrovare il proprio genius loci sotto una volta celeste finalmente nitida. La risposta a questa ricerca di autenticità non è una semplice uscita serale, ma un rito collettivo: l’edizione 2026 di Calici di Stelle, in programma dal 24 luglio al 16 agosto.

Sotto il claim "Brinda alla Vita!", l’evento si spoglia dei panni del salone tecnico per farsi manifesto culturale. Non siamo di fronte a una successione di assaggi, ma a un’esperienza en plein air che trasforma castelli, vette alpine e borghi medievali in palcoscenici della memoria. È un invito a riscoprire il vino come connettore umano, capace di unire l'analisi sofisticata alla gioia pura della condivisione.

In un cambio di paradigma che profuma di modernità, Calici di Stelle 2026 eleva il "designated driver" a protagonista. Grazie alla sinergia con la Fondazione Domenico Cirillo e Wine in Moderation, la sicurezza stradale non è più un monito esterno, ma un valore integrato. Attraverso "giochi sensoriali" e percorsi di consapevolezza, chi sceglie di non bere viene coinvolto attivamente nella cultura del prodotto, dimostrando che il piacere del vino risiede nel racconto e nel territorio, non solo nel grado alcolico.

"I produttori sono ora pronti a offrire esperienze inclusive dove il vino diventa occasione di incontro... coinvolgendo tutta la famiglia in quel passaggio di conoscenze che i più grandi trasmettono ai più giovani, raccontando il valore del vino come patrimonio di territori e tradizioni da custodire e tramandare." spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente Movimento Turismo del Vino.

Il 30 luglio (ore 19.30 – 23.30), la Fattoria del Colle a Trequanda scardina la liturgia del sommelier. Qui, la "novellatrice" Silvia Priscilla Bruni utilizza l’arma del paradosso e della comicità per narrare una storia millenaria, rendendo la divulgazione un atto teatrale irresistibile. Non è solo vino: è un crossover tra lifestyle e moda, con la partecipazione della boutique Littorio e della Profumeria Nella, che portano un tocco di glamour tra i filari. L’esperienza multisensoriale si declina attraverso:

Etichette d'autore: Lo Spumante Brut Rosé Metodo Classico da Sangiovese in purezza accoglie gli ospiti, seguito dai grandi bianchi e rossi della tenuta come il Sanchimento IGT, il Rosa di Tetto, il Supertuscan Il Drago e le 8 Colombe e l'immancabile Brunello di Montalcino.

Gastronomia d'eccellenza : Otto piatti che fondono tradizione e creatività contemporanea, curati dalla chef Doriana Marchi e dalla Macelleria Belli , dai pici all’aglione alla soprassata in insalata.

Otto piatti che fondono tradizione e creatività contemporanea, curati dalla chef Doriana Marchi e dalla , dai pici all’aglione alla soprassata in insalata. Soundscape: Le note del polistrumentista Andrea Pinsuti accompagnano la serata dal tramonto al ballo finale.

Il 10 agosto, la Tenuta di Nozzole a Greve in Chianti celebra un traguardo che è un’ode al tempo: i 40 anni de "La Pietra Chardonnay Toscana IGT". In un contesto di raffinata convivialità (quota di partecipazione €75), gli ospiti potranno partecipare a una mini-verticale di due annate storiche, un’occasione rara per analizzare l’evoluzione di un bianco che ha sfidato le convenzioni toscane. La serata è un mosaico di stimoli:

Il Palato : La leggendaria Antica Macelleria Cecchini domina la scena con una spettacolare grigliata di carne a vista, il cuore pulsante di un menu che esalta il fuoco e la materia prima.

La leggendaria domina la scena con una spettacolare grigliata di carne a vista, il cuore pulsante di un menu che esalta il fuoco e la materia prima. La Vista : Mentre gli esperti dell’ Associazione Astrofili Fiorentini guidano lo sguardo tra le costellazioni, l’artista di @stiligrafica_livepainting realizza raffinati ritratti ad acquerello per fissare il ricordo della serata.

Mentre gli esperti dell’ guidano lo sguardo tra le costellazioni, l’artista di @stiligrafica_livepainting realizza raffinati ritratti ad acquerello per fissare il ricordo della serata. L'Udito: Il ritmo è affidato al dj set di @Ander_off, capace di tradurre l’eleganza del Chianti in sonorità contemporanee.

Il "Manifesto di Rinascita" passa anche per la de-sacralizzazione del calice. A Suvereto, il Consorzio raddoppia: dopo il debutto del Suber Aperitivo (25 luglio), il 10 agosto va in scena Suber Mixology. Qui, i vini DOCG e DOC si trasformano in wine-cocktail d'avanguardia, sfidando i puristi per sedurre una nuova generazione di wine lovers.

Il vino nel 2026 non è più un prodotto, ma un patrimonio culturale e umano. È il pretesto per ricostruire comunità, per educare alla bellezza e alla misura, per trasformare una serata estiva in un atto di resistenza contro la banalità.

Il futuro del settore risiede in questa capacità di generare connessioni profonde, nobilitando il territorio attraverso il racconto e la responsabilità condivisa. Calici di Stelle è l’invito a non restare a guardare, ma a diventare parte di questa rinascita.