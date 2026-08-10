Proseguono i controlli della Polizia Municipale a esercizi pubblici e negozi per il rispetto delle normative in materia di vendita e somministrazione di alimenti. Durante un controllo congiunto con il personale dell’ASL gli agenti del Reparto Nuclei Speciali (Tutela del Consumatore ed Edilizia) hanno rilevato diverse irregolarità in un'attività del centro storico.

Dall’ispezione sono emerse carenze igienico‑sanitarie e la mancata tracciabilità degli alimenti. L'ASL ha disposto il blocco di 65 kg di prodotti e la sospensione immediata dell’attività.

Rilevate anche difformità edilizie e relative alla canna fumaria, violazioni per consumo sul posto e pubblicità non autorizzata, irregolarità per quanto riguarda i contratti di lavoro dei dipendenti presenti. Da ulteriori controlli è emerso infine che l’attività era priva di autorizzazione.

“Controlli diffusi e capillari alle attività economiche hanno come risultati concreti la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, il contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle regole, anche a beneficio dei tanti imprenditori che operano onestamente – dicono gli assessori alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio e allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – come anche in questo caso le verifiche e le ispezioni sono condotte con la massima collaborazione operativa tra la Polizia Municipale, gli uffici della Direzione attività economiche dell’Amministrazione comunale e gli altri soggetti competenti sul territorio, tra cui la Asl che ringraziamo. Operazioni come questa sono anche il risultato di un’attenzione sempre maggiore al rispetto delle regole che abbiamo posto a favore del tessuto commerciale cittadino, in particolare in area Unesco, la cui tenuta deve essere tutelata affinché Firenze sia sempre più la città vivibile che vogliamo”.