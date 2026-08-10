Caldo, miglioramento da mercoledì 22 luglio

Sta per finire l’ondata di calore che ha messo a dura prova Firenze negli ultimi giorni.
Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma per oggi, martedì 21 luglio, il codice rosso: è l’ultimo giorno di livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute.
Le previsioni parlano di 37°C alle 14.
Già da domani, mercoledì 22 luglio, la situazione migliorerà con il passaggio al livello 1 giallo.
Giovedì 23 luglio il bollettino segnala il ritorno al livello 0, ovvero assenza di condizioni di rischio per la popolazione, con le temperature in calo fino a 33°C alle 14.
Il Comune e le autorità sanitarie invitano i cittadini a mantenere comportamenti prudenti fino al termine dell’allerta:
- Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, tra le 11 e le 18
- Bere acqua frequentemente, anche in assenza di sete
- Limitare le attività fisiche all’aperto
- Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.
Per informazioni e consigli utili: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-c...