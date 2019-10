"Caccia al Tesoro Urbana" a Prato sabato 12 ottobre

Creazioni Urbane: evento a 11 squadre con inizio alle 15:45 in piazza Duomo

Dopo il successo di "Indovina chi gl'enno" torna, sabato 12 ottobre alle 15:45 in piazza Duomo (angolo caffè Coppini), la seconda edizione della "Caccia al Tesoro Urbana" uno dei tanti eventi di Creazioni Urbane a cura dell'Associazione Condominio Lippi.

La giornata consiste in una sfida a 11 squadre che gareggeranno per le vie del centro storico di Prato e dintorni scoprendone luoghi, storie e curiosità. Per partecipare bisogna formare una squadra e iscriversi (max 6 persone), se ci sono minori occorre che in squadra ci sia almeno un adulto. La quota di partecipazione per ciascuna squadra è di 20 euro.

Per iscrizioni e maggiori informazioni chiamare al 320 4399562 (solo di pomeriggio) o scrivere al condominiolippi.prato@gmail.com o facebook a @condominio.lippi.