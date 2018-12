​Burger King, a Firenze un nuovo ristorante accanto alla Tramvia

15 i posti di lavoro creati con questa apertura

Sabato 8 dicembre si accenderanno le griglie del nuovo ristorante BURGER KING® di Firenze, il 186° in Italia. Il punto vendita, che si trova in Via Giovanni Battista Foggini n°2 e si sviluppa su una superficie di 120 mq quadri, sorge accanto alla fermata Federiga della Tramvia che collega il centro di Firenze al quartiere dell’Isolotto.



Con la nuova apertura, l’8° in provincia di Firenze e la 17esima in Toscana, sono state assunte già 15 persone tra crew e manager, con un’età media di circa 26 anni. Tra i diversi servizi, c’è la possibilità di usufruire gratuitamente della connessione wi-fi.

Il nuovo ristorante di Firenze rappresenta un’ulteriore occasione irresistibile per provare il gusto superiore delle proposte dei menù dei ristoranti BURGER KING®, che si distinguono per la carne cotta rigorosamente alla griglia, le porzioni sempre abbondanti, la freschezza delle verdure provenienti dai mercati locali e salse che rendono il sapore unico e inimitabile. Inoltre, l’alta formazione del personale garantisce ai clienti del ristorante di usufruire di un servizio di qualità e di assaporare cibi preparati e cucinati al momento nel rispetto dei più alti standard sul controllo degli alimenti.

Per scoprire tutti i menu e le offerte che ogni giorno BURGER KING® mette a disposizione dei suoi clienti, basta scaricare l‘app BURGER KING® o andare sul sito www.burgerking.it.