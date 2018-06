Buoneria: “Estate nel cuore” tra musica, cibo e birra

Dai food truck ai 4 forni da pizza: al via giovedì 31 maggio il calendario di appuntamenti diurni e serali per la struttura alle porte delle Cascine

Da un lato la buona musica dal vivo, dall’altro un’offerta gastronomica che non teme confronti: sarà scandita da questo binomio l’estate della Buoneria, il locale alle porte delle Cascine. Per chi vuol vivere l’estate a Firenze nel fresco di uno spazio aperto, cibo e musica saranno i protagonisti delle giornate e delle serate nel polmone verde della città a partire da giovedì 31 maggio, con la data d’esordio di un festival molto speciale, “Estate nel cuore”, un calendario di eventi a cavallo tra la musica e il food. Partenza con il botto con la band “The Foots”, che si esibirà dalle 20 nello spazio open davanti alla pizzeria. La programmazione musicale, ogni settimana da giovedì a domenica, è in collaborazione con Controradio, che supporterà gli eventi con una selezione musicale di grande livello.

Sul fronte gastronomico, la Buoneria al Fosso Bandito - aperta tutti i giorni della settimana - ospita un’area dedicata allo street food, con una serie di colorati truck che si altereranno nel corso dell'estate, spaziando dai gelati artigianali della gelateria Elmi alla selezione di birre de “La Degna Tana” di Pistoia. Quest’anno l’offerta di food coinvolge nomi come lo storico forno “Pane Amore e Fantasia” con taglieri e grigliate; “Pastation” con un angolo dedicato alla pasta; “Dansi”, specializzato in barbecue; “Nura” con i sapori dall'India; “PescePane” con le sue specialità dal mare, oppure la “Toraia” con i suoi famosi hamburger e tanti altri.

Last but not least, nell’estate della Buoneria non mancherà la selezione di pizze che anche quest’anno trasforma la struttura – diventata ormai un punto di riferimento in città per chi cerca una pizza d’ispirazione napoletana – nel più grande polo all’aperto della pizza in Italia. Nei quattro forni a legna all’aperto ogni sera si potrà gustare la classica pizza partenopea insieme alla quella a pala del forno Menchetti e nuove offerte di pizze gourmet.