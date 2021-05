Buona festa della mamma con un brindisi toscano

In occasione della “Festa della Mamma” San Felice, azienda storica con 180 ettari di vigneto specializzato, situata nel cuore del Chianti Classico nel Comune di Castelnuovo Berardenga ed estesa fino a Montalcino e Bolgheri, propone Perolla Rosato Toscana Igt 2020, ideale per accompagnare un momento speciale in compagnia della propria mamma.

Ottenuto da un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon si contraddistingue per il caratteristico colore rosa cerasuolo che richiama la delicatezza dei rosati provenzali. La struttura è quella di un rosso giovane, tipicamente toscano, unita ad un’eleganza di profumi dove spiccano note di ciliegia, fragola e lampone. Al palato risulta fine, fruttato e dotato di una buona persistenza. Affascina per la sua versatilità, sposandosi perfettamente a salumi, crostini toscani e carni bianche ma anche zuppe e piatti a base di pesce. Il prezzo medio di vendita al pubblico è di € 7,50.

Il Borro, tenuta vitivinicola toscana nel bacino del Valdarno Superiore di proprietà di Ferruccio Ferragamo, fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 2015, propone Petruna in anfora Valdarno di SopraDoc 2018, il vino ideale per celebrare tutte le mamme in occasione del loro giorno speciale che quest’anno sarà il 9 maggio.

Petruna in anfora Valdarno di Sopra Doc 2018, ottenuto da sole uve Sangiovese, evoca i profumi di frutta rossa matura e gli aromi derivanti dall’affinamento in anfora. Proprio grazie alla vinificazione in anfora questo vino risulta particolarmente avvolgente, elegante e delicato, proprio come un abbraccio materno.

Di colore rosso rubino, al palato risulta croccante, fragrante e saporito regalando un finale fresco e leggermente sapido. È un rosso particolarmente adatto in abbinamento ai piatti della tradizione toscana a base di carne, ma è ottimo per accompagnare anche zuppe di pane, di legumi o di formaggi stagionati ed erborinati .Prezzo di vendita al pubblico: € 49