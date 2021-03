Pasqua in zona rossa: beviamoci un rosso di Toscana

In una Pasqua ancora piuttosto "contenuta", casalinga e familiare, vogliamo però regalarci tutta la felicità possibile che una tavola conviviale può dare. Già perché mai come in questi giorni anche ad un piatto, ad una ricetta, chiediamo di regalarci piccole evasioni, distrazioni. Nutrire anche la fantasia. E ad un vino di portarci lontano, rinfrancarci e regalarci leggerezza. Se non felicità.

In occasione della Pasqua Il Borro, tenuta vitivinicola toscana nel bacino del Valdarno Superiore di proprietà di Ferruccio Ferragamo, fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 2015, propone Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2013.Sono solo le migliori uve Sangiovese accuratamente selezionate che, attraverso un lento e delicato processo naturale danno vita a questo inebriante nettare. È ideale da sorseggiare sul finale del tradizionale pranzo pasquale, come accompagnamento alla colomba – dolce simbolo della ricorrenza– o servito con pasticceria secca.

In linea con l’impegno all’eco-sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente che contraddistingue la Tenuta, Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2013 è proposto in un elegante cofanetto realizzato in carta prodotta con percentuali variabili di materiale certificato FSC e fibre provenienti da foreste controllate, dove vengono rispettati standard ambientali, sociali ed economici. Il prezzo medio di vendita al pubblico è di €51,00.

Per festeggiare la Pasqua San Felice, azienda storica con 185 ettari di vigneto specializzato, situata nel cuore del Chianti Classico nel Comune di Castelnuovo Berardenga ed estesa fino a Montalcino e Bolgheri, propone Bell’Aja Bolgheri Superiore Doc 2017, per portare nelle tavole pasquali i profumi di uno dei terroir più affascinanti della Toscana. Bell’Aja Bolgheri Superiore Doc 2017 è ottenuto quasi interamente da uve Merlot dalla parcella più vocata del vigneto in località Le Sondraie.

Una espressione tipicamente mediterranea di questa uva che trae la sua forza e la sua singolarità dalla terra magnifica che l’ha generata. Di colore rosso rubino profondo, al naso sprigiona sentori di frutta matura, con note speziate di liquirizia e cacao. Al palato risulta pieno, denso, con tannini setosi e avvolgenti. Dal gusto ricco e setoso che coniuga generosità e complessità ad un ragguardevole potenziale di invecchiamento, è perfetto per accompagnare i piatti a base di agnello, tipici del tradizionale menu di Pasqua.

Il prezzo medio di vendita al pubblico è di €37,00.

Tenuta di Petrolo, storica azienda vitivinicola toscana guidata da Luca Sanjust, situata sulle pendici a Sud-Est dei Monti del Chianti, nella DOC Val d’Arno di Sopra, giusto al confine con il Chianti Classico, propone Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico –Etichetta Speciale per l’anniversario dei 30 anni (1988-2018). Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico si presenta con un originale cuore volante impresso sull’etichetta storica, proprio per celebrare una delle versioni meglio riuscite, un'annata indimenticabile che ha dato vita a un nettare delizioso e raffinato.

La grafica è frutto della collaborazione con Sabina Mirri, artista di fama internazionale. È un vino biologico composto da un blend di uve Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, tutte provenienti dai vigneti storici dell'azienda: rispettivamente, Bòggina, Galatrona e Campo Lusso. È la bottiglia perfetta per gli amanti delle eccellenze enologiche e per il tipico menu pasquale a base di salumi, formaggi, primi piatti con sughi di carne, selvaggina, carne alla griglia e brasati. È possibile acquistare Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico contattando la cantina Petrolo tramite telefono o e-mail: +39 0559911322 o petrolo@petrolo.it.

Tenuta di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), parte di Jackson Family Wines e di proprietà di Barbara Banke e della Famiglia Jackson dal 1994, propone Chianti Classico Riserva DOCG 2018, un vino importante ed elegante per festeggiare le festività pasquali all'insegna della tradizione toscana e dei suoi sapori. Chianti Classico Riserva DOCG 2018 è un grande vino rosso, prodotto prevalentemente da uve Sangiovese.

Accattivanti i profumi di intensa frutta matura che si sprigionano nel bicchiere dove predominano il lampone e le ciliegie nere con note floreali più delicate di viola e menta selvatica. In bocca, il giusto gioco bilanciato tra sapidità, mineralità, freschezza ed acidità contribuiscono ad esaltarne i sentori e gli aromi di liquirizia rossa e tabacco dolce. Ottimo in abbinamento ai tipici pranzi pasquali a base di carne e primi importanti. Un grande classico che riesce a conquistare anche i palati più esigenti.

Anche il Dogajolo Toscano Rosso I.G.T. Carpineto mantiene le promesse. Molto contemporaneo come gusto, fresco, di facile beva, giovane. Un'interpretazione originale di concepire il terroir secondo uno stile moderno, innovativo. Sangiovese e Cabernet le uve. Rosso rubino vivo, molto intenso il colore. Il profumo rammenta la frutta rossa estiva, la ciliegia soprattutto, anche se non manca il gusto caldo delle spezie e un accenno suadente di vaniglia. Anche in bocca è pieno, morbido, rotondo eppure sempre vivace.

Quasi un guizzo. Perfetto negli abbinamenti anche per i suoi sentori fruttati che lo rendono ideale con carni bianche ma dal gusto definito e con piatti fusion. Un vino spensieratamente bevibile, perfetto per un momento di festa. E con un'etichetta pittorica che dona gioia, una tavolozza di colori e piccoli cenni d'oro. Una naturale e preziosa eleganza.