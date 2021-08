Borse di studio ai vincitori del Concorso Wings to Talent

Lo scorso 1 agosto, in seno al XXII Festival internazionale Italian Brass Week, si è svolta la nuova edizione del Concorso Internazionale 'Wings to Talent'. ANBIMA, fin dalla nascita di questa competizione, è partner istituzionale e collabora fattivamente con il festival degli ottoni mettendo a disposizione dei vincitori le borse di studio per la prossima edizione, da utilizzare nel 2022 per perfezionarsi con i migliori docenti, musicisti e solisti internazionali dei Brass.

ANBIMA, da sempre, sostiene i giovani, la loro formazione, e ne valorizza i talenti.

Per la nuova edizione Wings to Talent sono state assegnate quattro borse di studio. La Giuria – costituita da Dale Clevenger, Luca Benucci, Andrea dell'Ita, Vincent Lepape, Gabriele Malloggi, Luciano De Luca, Alessandro Fossi, Giampaolo Lazzeri e Giuseppe Lanzetta – ha premiato Simone Traficante, classe 2003, con la sua tromba, già vincitore assoluto del Concorso internazionale Lams di Matera (2019) e dell'Iscart International Competition di Lugano, in Svizzera (2021), studente dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'Rinaldo Franci' di Siena e membro della Banda musicale di San Polo dei Cavalieri 1863 (Roma). Simone si è aggiudicato anche il premio speciale 'Aliviero Fossi 100 – Trumpet Award' della Filarmonica Gioachino Rossini di Firenze, omaggio dello storico musicante fiorentino che, da pochi mesi, ha festeggiato i suoi 100 anni ed ha voluto passare il testimone al trombettista vincitore del Concorso.

Gli altri vincitori delle borse di studio ANBIMA sono: la giovane trombonista spagnola, nata a Barcellona, Aina Calabuig, studente del Conservatorio di musica della città natale ed, ad oggi, laureanda alla Hochschule für Musik 'Hanns Eisler' di Berlino; il tiburtino Nicolò Iannilli, classe 2006, con il suo euphonium, già pluripremiato in concorsi nazionali ed internazionali, studente dell'Accademia Ergo Cantemus di Tivoli e il torinese Giulio Reita con la sua tuba, musicalmente nato presso la scuola del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, studente del Conservatorio statale di musica 'Giuseppe Verdi' della città natale, membro della Banda Regionale ANBIMA Piemonte, anche vincitore del Concorso internazionale di Musica 'Città di Stresa' (2019) e del Concorso ArsArea della Fondazione Fossano Musica (2021).

Il Presidente Nazionale ANBIMA, M° Giampaolo Lazzeri, il Presidente onorario del Festival, la leggenda del corno Dale Clevenger, e il Direttore artistico, M° Luca Benucci, mettono le ali ai giovani talenti, congratulandosi per i brillanti risultati ottenuti, consegnando loro diplomi e borse di studio, con un arrivederci al 2022.