Bolognese, rotto un tubo di 30 centimetri: una corsia resta chiusa per lavori al marciapiede

I tecnici saranno impegnati anche nella giornata di mercoledì per il ripristino del marciapiede

Il guasto odierno verificatosi in via Bolognese ha causato disagi e ripercussioni alla viabilità a valle della direttrice che collega il capoluogo toscano con l'area di Trespiano e con il Mugello. A risentire dell'interruzione, fra via Trieste e vicolo San Marco Vecchio, è stato il traffico in zona Le Cure e Libertà.

Publiacqua a fine giornata informa che "Sono appena terminati i lavori idraulici per la sostituzione del tratto di rete DN 300 (30 centimetri di diametro) interessato dal guasto e dal parallelo DN 100. Il ripristino della normalità dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico è previsto con gradualità nel corso delle prossime ore con il ritorno in pressione dell’acqua in rete. Dopo la riapertura dell’acqua verrà subito dato il via ai lavori di asfaltatura. Nella mattinata di domani invece sarà richiusa temporaneamente una corsia per consentire il ripristino del marciapiede. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questa situazione sta provocando loro".