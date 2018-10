Voragine sulla Bolognese: strada chiusa, sprofonda l'asfalto

La via di comunicazione con il Mugello non è nuova alle perdite di acqua dalle condutture

L'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze avvisa "Chiusa via Bolognese fra via Trieste e vicolo San Marco Vecchio, per sprofondamento dell'asfalto a causa di una perdita di acqua".

Sul posto il personale di Publiacqua "Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che questa mattina si è verificata una perdita in via Bolognese (altezza civico 106) su cui i nostri tecnici sono subito intervenuti. In coordinamento con la Polizia Municipale la zona è stata messa in sicurezza e la strada risulta al momento chiusa. Questo guasto sta inoltre comportando mancanze d’acqua in zona via Bolognese, zona Poggetto, Trespiano, La Lastra e limitrofe. La situazione tornerà comunque alla completa normalità, almeno dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questa situazione sta provocando loro".