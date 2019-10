Bollani e Valdés: i fuoriclasse del pianoforte insieme a Firenze il 26 ottobre

Concerto al Teatro Verdi: un grande momento di pura improvvisazione

Un "piano a piano" che è genialità e destrezza, un tuffo nella musica senza limiti e senza distinzione.



Eccelsi compositori oltre che fuoriclasse del pianoforte, Stefano Bollani e Chucho Valdés si incontrano per suonare in un progetto unico e senza precedenti che parte dall’Italia e prosegue con un tour in tutto il mondo.



A Firenze appuntamento sabato 26 ottobre al Teatro Verdi (ore 20,45). I biglietti (posti numerati da 23 a 54 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it.



L’estro musicale e la fantasia di Bollani si mescolano con l'energia afro-cubana e il ritmo latino di Valdés dando forma a uno spettacolo di fortissimo impatto.



Come se suonassero insieme da sempre, i due si divertono a giocare con le proprie composizioni e a improvvisare su grandi classici della musica reinventandoli, il tutto con l'obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo inedito e di godere loro stessi il concerto.



Un grande momento di pura improvvisazione, come "comanda" il jazz, da cui i due musicisti partono per un viaggio fantastico che spazia da un genere a un altro, da Cuba all’Italia.



Dopo una prima partecipazione di Valdés come ospite al programma televisivo di Bollani "L'importante è avere un piano" su Rai 1, i due artisti hanno eseguito il loro primo concerto al Gran Teatro dell'Avana nel giugno del 2018: la chimica generatasi sul palco fu da subito incredibile.



