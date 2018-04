Bocelli Wines disponibili sulle navi della flotta MSC

Per gli ospiti della MSC Aurea Spa una gamma focalizzata nel garantire benefici alla circolazione, ridurre i segni dell’invecchiamento e rivitalizzare la pelle rendendola luminosa

MSC Crociere, la più grande Compagnia di crociere a capitale privato al mondo, ha lanciato una collezione firmata ed esclusiva di trattamenti SPA creata con i prodotti di vinoterapia LAJATICA e prodotti da Bocelli Wines. In anteprima tali pacchetti benessere hanno debuttato a bordo della MSC Aurea Spa a bordo di MSC Seaside, attualmente posizionata a Miami e impegnata in itinerari nel Mar dei Caraibi, e presto sarà disponibile sull’intera flotta della Compagnia, compresa la MSC Seaview, la nave gemella di MSC Seadide attesa al battesimo del 2 giugno a Civitavecchia e impegnata a seguire tra le perle del Mediterraneo. Grazie alle proprietà anti-aging e rassodanti degli acini d’uva, questi preziosi trattamenti viso e corpo son realizzati con estratti naturali offerti dai vigneti della famiglia Bocelli e miscelati con erbe toscane ed olii essenziali.

MSC Crociere prosegue così il suo impegno nel migliorare l'esperienza di bordo siglando partenership con le migliori eccellenze mondiali in grado di rispecchiare lo spirito mediterraneo e familiare della Compagnia. Bocelli Wines, come MSC, è un'azienda a conduzione familiare che condivide gli stessi valori di tradizione, eccellenza e passione: la famiglia Bocelli produce vino artigianale da 180 anni e la sua collezione rappresenta quanto di meglio offre il mercato del vino nostrano. Il vigneto è attualmente gestito da Alberto Bocelli, fratello del noto tenore Andrea che ha iniziato la sua collaborazione con MSC Crociere in occasione dell’esibizione alla cerimonia del battesimo di MSC Poesia nel 2008.

La linea cosmetica di vinotherapia Layatica prende il nome dalla regione toscana Lajatico: è qui che la famiglia Bocelli possiede da sempre la propria tenuta, il cui vigneto rappresenta il cuore pulsante. Nel corso della sua vita, Andreina (nonna di Andrea) era famosa per la sua deliziosa composta di uva rossa ed erbe selvatiche che utilizzava per idratare la pelle. Questo "segreto di bellezza" è stato poi tramandato per generazioni e studi e ricerche scientifiche hanno poi confermato queste sue innovative intuizioni.

I BENEFICI DI VINOTHERAPY

Conosciute come "antiossidanti naturali", le uve contengono potenti composti chiamati polifenoli, che combattono i radicali liberi e stimolano il rinnovamento delle cellule e del collagene. I risultati sono evidenti, poiché fin da subito l’epidermide mostra un aspetto più raffinato e giovanile. I polifenoli sono fino a 50 volte più forti della vitamina E e 20 volte più forti della vitamina C; in aggiunta le uve contengono anche un'abbondanza di vitamine - tra cui le vitamine A, B1, C, E e K – e minerali, oltre a magnesio, ferro, potassio, calcio e fosforo. MSC Crociere ha lavorato per creare una serie di trattamenti unici utilizzando l’ampia gamma di cosmetici LAJATICA per offrire agli ospiti gli innumerevoli benefici dell'uva italiana.

Gli ospiti della MSC Aurea Spa, dunque, beneficeranno così di una circolazione potenziata, segni di invecchiamento ridotti, una migliore digestione e una pelle più luminosa e brillante. I trattamenti sono proposti nelle più svariate forme, dai massaggi tradizionali con olii essenziali, ai bagni e ai peeling, e sono consigliati per coloro che desiderano contrastare i problemi di epidermide rinforzando l'elasticità e l'idratazione della pelle, irrobustendo i vasi sanguigni e migliorando così la microcircolazione.

I TRATTAMENTI BEAUTY DI VINOTHERAPY PER MSC AUREA SPA

Otto diversi trattamenti di lusso a base di vino sono stati sviluppati in esclusiva per MSC Crociere utilizzando i prodotti di bellezza LAJATICA: i pacchetti sono pensati e per uomini e donne, e comprendono tre diverse proposte per il corpo, un esclusivo Mediterranean Citrus Body Massage e quattro terapie per il viso, di cui una specificamente progettata per uomini.

MSC AUREA SPA

Vinotherapy è solo una delle numerose offerte terapeutiche pensate per la bellezza, il benessere e le coccole dei clienti di MSC Aurea Spa. Ogni nave della flotta MSC Crociere presenta infatti un'autentica Spa Balinese che regala un’ineguagliabile vista sul mare; inoltre, lo staff altamente qualificato e specializzato offre un'ampia scelta di servizi per aiutare gli ospiti a rilassarsi, rinfrescarsi e rigenerarsi. MSC Seaside e Seaview, la nave gemella che verrà inaugurata il prossimo 2 giugno, ospitano la più grande MSC Aurea Spa costruita fino ad oggi; qui i crocieristi possono sperimentare un’amplissima varietà di strutture, tra cui: MSC Gym, equipaggiata con attrezzature di TECHNOGYM ™ (azienda leader mondiale nel settore del benessere e fitness); un elegante salone di hairstyling Jean Louis David; una zona termale ultramoderna dotata di un’esclusiva Snow Room e di una Salt Relax Area.