Blues Around e Pistoia Festival

Un'estate di musica ed eventi organizzati dal Comune

Concerti, incontri letterari, spettacoli teatrali, proiezioni, musei aperti, mercatini, aperture serali dei negozi, eventi gastronomici e iniziative legate alle tradizioni cittadine. Saranno questi, e molti altri, gli ingredienti dell'estate pistoiese che fino a settembre non mancherà di proporre occasioni di ritrovo e condivisione, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid19. L'appuntamento con il Pistoia Festival torna, quindi, a coinvolgere la città e le frazioni. Oltre alle novità organizzate dal Comune di Pistoia con enti e associazioni cittadine, sono confermati alcuni appuntamenti legati alla tradizione jacopea, come la vestizione di San Jacopo (16 luglio), la processione con la reliquia del Santo Patrono e i fuochi d'artificio (24 luglio), la processione dei ceri (25 luglio). Spazio anche agli altri eventi di forte partecipazione cittadina quali la Festa di San Bartolomeo (22, 23 e 24 agosto) e la Festa alla Macchia Antonini (23 agosto) che quest'anno si tingerà di blues. Infine non mancherà neppure l'edizione 2020 del Campionato italiano della Bugia a Le Piastre (1 e 2 agosto).

Gli incontri letterari

Sono già partiti da alcuni giorni, riscuotendo una buona affluenza di pubblico, gli incontri letterari ''L'Aperto'', il ciclo promosso e ideato dall’associazione culturale Isole nel sapere, da un gruppo di librerie indipendenti (Fahrenheit 451, Libreria Cino, Lo Spazio di via dell’ospizio) e dal Comune. Gli appuntamenti andranno avanti per tutto il mese di luglio nel cortile della Magnolia interno al Palazzo Comunale e nella sala Parmiggiani di Palazzo Fabroni.

La musica

Come avviene da oltre quarant'anni, l'estate pistoiese sarà accompagnata dalle note blues, grazie al progetto Blues Around che a partire da sabato 18 luglio, fino a metà agosto, porterà oltre 30 eventi tra piazza del Duomo e il centro cittadino. Non mancherà, poi, la musica proposta dalle eccellenze cittadine, come il concerto dell'Orchestra MaBerliner martedì 14 luglio nella corte della Magnolia e venerdì 7 agosto con il Gruppo Spontaneo della Banda Borgognoni che si esibirà in piazza Nelson Mandela.

I musei

Fino a mercoledì 30 settembre il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e la mostra George Tatge | Il colore del caso sono aperti con ingresso gratuito secondo l'orario estivo: dal martedì al venerdì dalle 11 alle 14; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 19. Il giovedì e sabato anche dalle 21.30 alle 23.30; chiusi il lunedì. Per la sicurezza del pubblico e per garantire la massima qualità della visita, nel rispetto delle normative anti Covid-19, gli ingressi ai musei sono limitati e i visitatori sono invitati a collaborare attenendosi alle misure di sicurezza previste.

Mercatini e fiere promozionali

Proseguiranno per tutta l'estate gli appuntamenti con i mercatini e le fiere promozionali in via Roma, via Cino e piazza del Duomo. L'appuntamento con il mercatino ''900 in via Roma e dintorni'' è in programma per il 9 e il 16 luglio, dalle 8 alle 24. La fiera promozionale ''Il meglio di via Cino'' si terrà, invece, il 14 e 21 luglio, dalle 8 alle 20. Il Mercato Antiquario in piazza del Duomo è previsto per domenica 12 luglio, 9 agosto e 13 settembre, dalle 7 alle 22. Come di consueto, in accordo con il Centro Commerciale Naturale, è prevista per il giovedì sera l'apertura serale dei negozi del centro storico.

Visite guidate

Molte le visite guidate in programma nelle serate estive, per scoprire angoli più o meno nascosti della città e venire a conoscenza di storie curiose sulla città. Proposte dall'ufficio informazioni turistiche, a cura del Centro Guide Turismo Pistoia, tanti percorsi. C'è Pistoia di notte (23 luglio), Intorno alle mura in bicicletta (5, 19 luglio), A spasso con i poeti, di notte (7, 21 luglio), Una notte al museo... civico (9, 16 luglio), Le chiese zebrate di Pistoia (12, 26 luglio), Alla ricerca delle buchette del vino (14 e 30 luglio), Storie di Pistoia scritte col sangue (28 luglio).

Cinema in Porta al Borgo

Proseguono fino a settembre le proiezioni cinematografiche nello spazio all’aperto compreso tra Villa Baldi Papini e la scuola Roncalli, con accesso da via delle Pentole 4 (lato Porta al Borgo).

Il programma, a cura di Mabuse Cinema in collaborazione con il Comune di Pistoia, prevede ogni sera uno spettacolo unico con inizio alle 21.30; può essere consultato sui siti www.cinemaromapistoia.it.