Biennale Internazionale dell'Antiquariato: le Gallerie della 31^ edizione

Dal 21 settembre al 29 settembre 2019, a Palazzo Corsini di Firenze si celebrerà i 60 anni della manifestazione

La BIAF annuncia le Gallerie del 2019, la 31^ edizione che celebrerà i 60 anni di attività. 16 gallerie new entry internazionali andranno ad arricchire l’offerta d’arte italiana per collezionisti privati e istituzionali. In totale saranno 77 le gallerie specializzate nelle più diverse discipline artistiche.

La Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze è orgogliosa annunciare la lista delle Gallerie che parteciperanno all’edizione che segnerà il traguardo dei 60 anni di attività della storica mostra dell’Antiquariato internazionale, che si terrà a Palazzo Corsini dal 21 al 29 settembre. La BIAF porterà a Firenze tra i migliori mercanti nel mondo, gallerie che oggi sono le protagoniste del mercato mondiale dell’arte, tali da attirare l’attenzione e la fiducia dei più grandi musei internazionali e dei collezionisti privati. Tra le 16 nuove si fanno notare Simon C. Dickinson e Peter Finer di Londra, Nicholas Hall di New York, Galerie Canesso di Lugano e Parigi, la Galerie Sisman di Parigi; Galleria Continua di San Gimignano.

BIAF 2017 stand Robilant+Voena ph Marco Mori

La BIAF ha per missione la promozione dell’arte italiana e del suo mercato. La qualità e la concretezza delle proposte d’arte esposte in mostra, insieme all’unicità del luogo, Palazzo Corsini affacciato sull’Arno e Firenze tutto intorno, sono gli elementi che la contraddistinguono e ne fanno la seconda manifestazione al mondo per l’arte antica.



“Il mio sogno – afferma Fabrizio Moretti, Segretario Generale - è che la BIAF possa portare alla luce tutte quelle opere che sono importanti documenti della storia dell’arte, grazie all’appassionato impegno di tutti i suoi galleristi, diventando così un punto di riferimento per il mercato dell’arte ma anche per un pubblico più vasto in Italia e non solo”.

“Penso alla 31^ edizione - continua Moretti - la terza per me da Segretario Generale, come ad un movimento che dovrà far partecipare tutta la città di Firenze alla settimana dell’arte, la Florence Art week, che prenderà avvio il 19 settembre 2019 con la preview della BIAF a Palazzo Corsini”.