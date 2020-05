Biblioteche comunali, torna il prestito a Firenze

Da martedì 26 maggio, inizialmente con orari e servizi ridotti; ‘quarantena’ di 10 giorni per i libri restituiti

Riaprono le biblioteche comunali: dal 26 maggio, per i soli servizi di prestito e restituzione, torneranno a fornire servizi al pubblico la Biblioteca delle Oblate, la Biblioteca Mario Luzi, la Biblioteca Villa Bandini, BiblioteCaNova Isolotto e la Biblioteca Filippo Buonarroti. Tutte le altre biblioteche comunali rimangono chiuse e il servizio di Bibliobus resta sospeso.

Le biblioteche saranno aperte dal martedì al venerdì, esclusivamente su prenotazione, ed osserveranno il seguente orario: martedì e giovedì 9-19, mercoledì e venerdì 9-14. I libri restituiti dagli utenti andranno per 10 giorni in ‘quarantena’ prima di essere riammessi al prestito.

“La Direzione cultura, che ringrazio, ha lavorato in queste settimane a questo primo step di riapertura graduale per la ripartenza di una biblioteca per quartiere in condizioni di sicurezza per utenti e lavoratori - sostiene l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi -. Pur nelle immani difficoltà di bilancio vogliamo dare un segnale di speranza alla città tornando a fornire, anche se in forma necessariamente ridotta, un servizio fondamentale per lo studio, il lavoro, lo svago e speriamo quanto prima di poter tornare ad entrare nelle nostre biblioteche come eravamo abituati a fare prima dello scoppio della pandemia”.

Le sale di studio e lettura e le sezioni bambini e ragazzi rimangono chiuse e non sarà possibile muoversi all’interno delle strutture, cercare i libri a scaffale, leggere i giornali, utilizzare i PC e i dispositivi digitali. Chiusi al momento anche i bar della Biblioteca delle Oblate e di BiblioteCaNova Isolotto.

Il servizio è assicurato nel rispetto di tutte le indicazioni igienico-sanitarie indicate dalle disposizioni legislative per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Tutti gli ambienti accessibili al pubblico e al personale sono sanificati regolarmente e sono adottate tutte le misure in grado di garantire un buon ricambio d’aria.Per accedere alla biblioteca è necessario indossare la mascherina che copra naso e bocca, igienizzare le mani col gel idroalcolico, mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea e non è ammesso l’ingresso se questa supera i 37,5 gradi.

I libri da restituire saranno inseriti in un sacchetto, da lì in una scatola e poi saranno chiusi in una stanza apposita per 10 giorni per scongiurare possibili contaminazioni. Solo dopo questo trattamento sarà possibile prenderli di nuovo in prestito.

Come regola di buon senso da applicare sempre, ma soprattutto in questo periodo, è raccomandato di non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine dei libri, non tossire o starnutire sui documenti e di maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani.

La prenotazione si può effettuare contattando la biblioteca per email o per telefono durante l’orario di apertura.

È possibile verificare da casa la disponibilità dei materiali da prendere in prestito collegandosi al catalogo online disponibile all’indirizzo https://opac.comune.fi.it/easyweb

Il prestito interbibliotecario è sospeso e possono essere richiesti in prestito solo libri, audiolibri, riviste, materiali multimediali presenti all'interno della biblioteca. Sarà possibile restituire i materiali delle sole biblioteche aperte e non saranno accettate restituzioni dei prestiti interbibliotecari. I prestiti dei materiali delle biblioteche che rimangono chiuse sono automaticamente prorogati e non verranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nella restituzione.

C’è anche la possibilità di iscriversi e utilizzare la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che permette di accedere gratuitamente, via internet, da qualunque luogo, a quotidiani, riviste, e-book, banche dati, immagini, audiolibri, spartiti musicali, musica, film, APP, corsi a distanza.

Tutte le info su www.biblioteche.comune.fi.it