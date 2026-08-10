Best Illustrated Poster: vince Walter Sardonini

Ph Filippo Milani

È di Walter Sardonini il manifesto della stagione 2025/2026 del Teatro della Toscana, “Altri Sguardi”, vincitore del Best Illustrated Poster agli Special Poster Awards di Poster Artists Worldwide 2026, mostra e concorso internazionale svoltosi a Cusco, in Perù.

È la prima stagione firmata da Stefano Massini come direttore artistico. Massini aveva invitato a “cercare altri sguardi per scoprire chi ignoriamo ancora di essere, di poter essere, di voler essere”.

Sardonini ha tradotto quella visione in uno specchio-soglia: l’identità si frammenta in molteplici sguardi, sospesi tra la maschera esterna e la verità personale che abita il teatro della nostra interiorità.

Un riconoscimento globale Il bando di quest’anno ha ricevuto 25.056 poster da designer e artisti di tutto il mondo. Tra questi ne sono stati selezionati 300, realizzati da 200 artisti, per eccellenza concettuale e qualità visiva. Tra i 20 finalisti provenienti da Polonia, Cina, Messico, Francia, Russia, Germania e Italia, Sardonini è risultato tra i vincitori.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Consultivo dell’Associazione Peruviana del Design hanno voluto premiare chi, attraverso il linguaggio universale del poster, dimostra forza delle idee e impegno nella comunicazione visiva contemporanea.

Chi è Walter Sardonini Attivo dal 1980 nel campo della comunicazione visiva, Sardonini ha costruito in oltre 40 anni un percorso legato a spettacolo dal vivo, editoria e pubblica amministrazione.Tra i suoi lavori più noti: il Sistema di Identità Visiva Istituzionale della Città di Firenze e i sistemi di orientamento pedonale e del trasporto pubblico cittadino. Ha realizzato copertine e progetti editoriali per UTET, RCS e Mondadori.

Nel settore delle arti performative cura da decenni l’identità visiva del Teatro della Toscana e della Fondazione Fabbrica Europa. È autore anche dell’immagine di “Leggere per non dimenticare”, storica rassegna letteraria del Comune di Firenze.

Nel 2000 ha fondato SocialDesign, studio multidisciplinare specializzato in comunicazione per enti pubblici e istituzioni culturali. Oggi coordina i progetti artistici e l’identità visiva della Fondazione Teatro della Toscana, che fa capo allo storico Teatro della Pergola.