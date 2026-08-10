Incidente oggi in Fipili, ferito 51enne

Lunghe code e disagi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, sulla FiPiLi a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti.

Intorno alle 14, secondo quanto segnalato da Muoversi in Toscana su X, si sono formate circa 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli est. Nello stesso tratto è stato chiuso anche lo svincolo di Empoli est in uscita direzione mare.

Un ferito in codice giallo

Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un mezzo per la raccolta dei rifiuti. A restare ferito è stato uno dei conducenti, un uomo di 51 anni. Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato in *codice giallo* all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Traffico in ripresa Intorno alle 15.50 Muoversi in Toscana ha comunicato la riapertura dello svincolo di Empoli est e il progressivo deflusso del traffico.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia stradale per i rilievi e la rimozione dei mezzi.