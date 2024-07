Bene il primo weekend dei saldi estivi

Sono partiti stamani, nella nostra regione, sabato 6 luglio, i saldi estivi 2024. Il calendario, dopo l’avvio infrasettimanale dello scorso anno, ci ha fatto per fortuna “ritornare” al giorno più commercialmente competitivo e consono del sabato.

“E’ bastato questo, assieme alla situazione meteo di una ‘estate ritardata’ che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno, per una partenza sensibilmente positiva almeno rispetto al 2023”, commenta Enzo Nigi, Presidente Fismo Confesercenti Firenze.

“Ciò soprattutto nelle parti di territorio, come l’area Unesco di Firenze, in cui le presenze turistiche stanno trainando le vendite nel primo giorno di vendite promozionali.”

“Occorrerà comunque attendere qualche settimana per fare una prima e più accurata valutazione complessiva sull’andamento delle vendite, che comunque potranno essere negativamente condizionate da altri fattori come l’innalzamento generalizzato del costo della vita, la crescita degli acquisti on line, la stasi nella crescita dei redditi familiari”, conclude Nigi

“Apertura dei saldi estivi segnata da grande interesse, anche se ancora le vendite non sono partite in maniera forte. Lo faranno senz’altro nelle prossime ore: finalmente è arrivato il caldo, sono arrivati i turisti e nei negozi c’è movimento. Molte persone sono entrate ‘in esplorazione’ e finalizzeranno gli acquisti in un secondo momento. Noi manteniamo il nostro ottimismo”. A dirlo è il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani a chiusura della prima mattina di vendite in saldo dell’estate 2024.Secondo le stime di Confcommercio, il 63% delle famiglie toscane (contro il 61% dello scorso anno) acquisterà articoli di abbigliamento e calzature durante i saldi estivi, per un valore totale di circa 213 milioni di euro (212.946.380), di poco inferiore ai 216 milioni registrati nell’estate 2023.

Dovrebbe infatti abbassarsi lo scontrino medio di spesa, attestandosi intorno ai 202 euro a famiglia (92 a persona) contro i 213 dello scorso anno.“Ad alzare il valore complessivo si aggiungerà la spesa dei turisti, soprattutto stranieri, che trascorrono le loro vacanze nelle città d’arte dell’entroterra o nelle località balneari più famose”, aggiunge Mantovani.

Il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana prova a delineare il profilo del cliente medio in questo primo scorcio dei saldi: “il cambiamento climatico sta condizionando le scelte di consumo. Le persone cercano capi trasversali, da indossare in più stagioni, quindi si orientano su prodotti di buona qualità, con uno stile che non passi di moda troppo in fretta. Banditi i loghi troppo in vista, si torna verso la semplicità. In generale c’è voglia di calzature o abiti comodi, portabili facilmente, con una funzione d’uso molto ampia. Ed è cresciuta molto anche l’attenzione per la sostenibilità ambientale: sempre più clienti si informano sulla provenienza dei capi, chiedono il made in Italy e privilegiano le fibre naturali”.

Oltre 1200 persone in coda questa mattina 6 luglio davanti agli ingressi dei Gigli per l’avvio dei saldi estivi che proseguiranno per 60 giorni. I visitatori, il cui numero è aumentato nel corso della mattinata, hanno atteso che le porte del Centro Commerciale si aprissero per dirigersi nei tanti negozi ospitati sui due piani della struttura. Come da tradizione durante il periodo dei saldi, nella caccia alle occasioni i punti vendita più gettonati sono stati quelli dell’abbigliamento sia per adulti che per bambini, l’abbigliamento intimo, le calzature e gli accessori, ma l’interesse dei visitatori ha coinvolto anche settori merceologici diversi come i gioielli, l’abbigliamento sportivo e l’elettronica.

A catturare l’attenzione delle famiglie tutti i punti vendita e in particolare le medie superfici come Zara, Primark, H&M, OVS, Game 7, Coin, Bershka. Rispetto agli anni precedenti l’edizione estiva dei saldi parte con importanti promozioni e sconti fino al -50% già dal primo giorno. La scelta per molti è stata indirizzata verso i capi di abbigliamento estivo e moda mare visto l’arrivo del caldo in questi giorni. Premiato, inoltre, l’abbigliamento sportivo e gli accessori, ma anche borse, zaini e valigeria in previsione delle vacanze.

C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il prodotto già individuato prima dell’inizio dei saldi. Strategie di acquisto che variano a seconda delle persone e del tempo a disposizione. L’avvio dei saldi di sabato ha consentito a molti clienti, arrivati anche da fuori provincia, di approfittare fin dal primo giorno delle occasioni presenti a I Gigli.

Tra un acquisto e l’altro, una fermata per un caffè, per uno snack o per una pausa pranzo tra le proposte degli oltre 25 ristoranti del Centro Commerciale, dove è possibile gustare sfiziosi menù tipici toscani, piatti vegetariani, golosità da fastfood o classiche pizze. Proposte che ciascuno ha potuto selezionare in base alle proprie esigenze: dall’etnico (Calavera Restaurant, Umi Sushi Restaurant, Mr. Wu) agli Healty Food con Flower Burger e ILovePoke, senza dimenticare il food market Ai Banchi del Mercato Centrale e le coloratissime novità per i più giovani come Machi Machi e Yogo. Per tutti coloro che non possono raggiungere I Gigli in auto è disponibile il servizio Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze SMN Piazzale Montelungo e destinazione Centro Commerciale I Gigli.

Il primo giorno dei saldi estivi a Valdichiana Village "conferma le previsioni della vigilia, facendo registrare un’importante presenza di visitatori provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe, in particolare da Lazio, Umbria, Marche ed Emilia Romagna" dichiara il center manager Riccardo Lucchetti

Nel Village lo shopping si svolge in pieno relax, in un contesto confortevole, tranquillo, ricco di servizi e adatto a tutta la famiglia. L'esperienza d'acquisto è arricchita dagli eventi delle Summer Nights per tutto il mese di luglio: serate dedicate a far vivere lo shopping in maniera coinvolgente ed aggregante, punti vendita aperti fino alle 23, Dj set e food and drink fino alle 24, grandi ospiti del calibro di Tiromancino, Ermal Meta, Coma_Cose, nell'ambito di parole e musica.

"In attesa del consolidamento dei dati su questo inizio estremamente brillante già nei prossimi giorni - conclude Lucchetti - l'aspettativa a breve è di un inte week end di grande affluenza, rafforzata dall'importante movimento turistico internazionale (Germania, Usa, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Paesi Bassi in particolare) che la Toscana fa registrare in questo periodo".