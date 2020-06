​Bansky accanto a Piero: ospite di eccellenza nel Museo di San Sepolcro

Grande mostra dal 20 giugno al 10 gennaio: accanto alle opere di Piero della Francesca le serigrafie di uno dei più importanti e popolari artisti del nuovo millennio

Dal 20 giugno 2020 al 10 gennaio 2021 il Museo Civico di San Sepolcro ospiterà la mostra AFFRESCHI URBANI. PIERO incontra un artista chiamato BANSKY.

Dopo la chiusura per emergenza Covid-19, viene così sancita la riapertura degli spazi museali biturgensi. Oltre venti serigrafie di uno dei più importanti e popolari artisti del nuovo millennio prenderanno vita accanto agli stupendi affreschi di Piero della Francesca, magnate delRinascimento quattrocentesco.

L’evento è stato promosso dal Comune di Sansepolcro e da MetaMorfosi Associazione Culturale, in collaborazione con Civita, con l’obiettivo di mettere a confronto la dialettica moralizzante di duegrandi uomini.Da una parte La Resurrezione di Piero: il Cristo col vessillo in mano assurto a guida etica eduniversale. Dall’altra Virgin Mary, Love is in the Air, Girl with Baloon e tanti altri “affreschi urbani” tramite i quali lo street artist ha voluto mettere in luce i contrasti del mondo odierno,dall’insensatezza dei conflitti armati alle contraddizioni della Religione.

Il mistero dell’identità, mai rivelata, lascia il posto alla portata dissacratoria del messaggio etico dell’artista. Per la prima volta analizzato in un contesto che coniughi le origini, i riferimenti e gliobiettivi delle sue opere più emblematiche.

Inoltre, i visitatori completeranno la conoscenza dello street artist grazie ad una scheda di approfondimento sulle singole serigrafie ospitate dal museo. Una mostra imperdibile che permetterà di comprendere a fondo uno degli spiriti critici piùrilevanti della contemporaneità.