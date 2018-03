Banfi sigla l’accordo per la distribuzione in UK con Louis Latour Agencies

La famiglia Mariani nel 1978 ha fondato Castello Banfi a Montalcino, assemblando una proprietà di 2830 ha. per la produzione di vini di qualità, legando indissolubilmente il marchio al territorio e al suo sviluppo. Circa 1/3 della tenuta è coltivato a vigneto, mentre il resto è occupato da boschi, olivi e susini

(Montalcino 19 Marzo, 2018) – Banfi ha siglato l’accordo per la distribuzione in esclusiva dei suoi vini nel Regno Unito con Louis Latour Agencies. Il contratto sarà effettivo dal 3 aprile 2018 e riguarderà l’intero portfolio dell’azienda, sia per l’on-trade che l’off-trade.

Louis Latour Agencies è stata fondata nel 1990 ed è la agenzia britannica della storica casa vinicola della Borgogna Maison Louis Latour. Opera in tutto il Regno Unito e copre l’on-trade e l’off-trade. Loius Latour Agencies rappresenta una prestigiosa gamma di dodici produttori di vino e cognac, tutti di proprietà di famiglie, tra le quali Champagne Gosset, Seresin Estate, Viu Manent e WakefieldWines. Banfi è il primo produttore italiano di vino a far parte del portfolio di Louis Latour Agencies.

Cristina Mariani-May, proprietaria di Banfi dichiara “Siamo molto contenti di iniziare questa collaborazione nel Regno Unito con Louis Latour Agencies, che fa parte di una delle più storiche ed affascinanti aziende familiari di tutto il mondo. Crediamo fortemente nelle aziende a conduzione familiare, proprio come lo sono Banfi e Louis Latour. Sono certa che questa collaborazione produrrà, anche in un mercato difficile come il Regno Unito, un lavoro straordinario”.

Will Oatley, Direttore Generale di Louis Latour Agencies afferma “Banfi rappresenta l’alta qualità tipica di tutte le altre nostre distribuzioni, per questo si inserirà perfettamente nel portafoglio esistente, completandolo. Banfi rappresenta anche una pietra miliare significativa, essendo la prima cantina ad unirsi a noi al di fuori della Francia".