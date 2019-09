Musical su don Milani a Pieve a Settimo

Lo firma e interpreta Rodolfo Banchelli giovedì 19 settembre alle 21

Giovedì 19 settembre alle 21, davanti alla bellissima Pieve di San Giuliano a Settimo (via della Pieve 44, Scandicci - FI; ingresso 10 euro; info e prenotazioni 3662844676) debutta la versione en plein air di «Don Milani. Il musical», ispirato alla scuola e al modo di concepire la società e la vita del celeberrimo prete di Barbiana. Lo firma e lo interpreta Rodolfo Banchelli, in scena con Cinzia Daloiso e gli artisti della Bottega dello Swing; arrangiamenti musicali Fabio Vannini (che accompagna al pianoforte); coreografie di Rodolfo Banchelli e Cinzia D’Aloisio.

Rodolfo Banchelli ha raccolto la sfida di fare uno spettacolo teatrale (che ha riscosso già un buon successo al Teatro Puccini e al Teatro Le Laudi, nelle ultime stagioni) su questa figura importante, che ha operato proprio nel suo territorio natio: Calenzano e il Mugello.

Nato e cresciuto a Firenze, Don Milani, diventato priore, porta la sua scuola innovativa alla chiesa di San Donato e di Barbiana, dando istruzione, ma soprattutto un'idea di vita libera, insegnando a tanti ragazzi figli di contadini e operai l’importanza della parola.

Banchelli ha scritto questo musical e tutte le se canzoni ispirandosi ai principi di un prete rivoluzionario, schietto e diretto, cercando di calarsi nel suo modo di pensare. Ne viene fuori uno spettacolo commovente e divertente, con melodie che abbracciano il cuore, danze insolite e originali, che si strutturano una commedia musicale all’italiana.

I temi trattati e criticati da Don Milani sono ancora attualissimi e le sue lettere e i suoi libri fanno capire molte cose della nostra società: questa la forza e il messaggio che Banchelli vuole trasmettere con questo Musical, parlando di un uomo scomodo, criticato, isolato, che ha dedicato la sua vita a istruire i più umili.

Autore, regista e protagonista di questo spettacolo è Rodolfo Banchelli, artista poliedrico con tre festival di Sanremo alle spalle, un passato da campione italiano, europeo e mondiale di boogie woogie e rock and roll, personaggio internazionale che canta e balla lo swing in maniera eccellente. Come ballerino ha anche realizzato un video per Lucio Dalla e ha fatto le coreografie per il primo video di Ivana Spagna. È inoltre protagonista del film semi-autobiografico Rock & Roll. In teatro ha partecipato all’ “Opera dello sghinazzo“ con il grande Dario Fo. Come cantante vince il festival di Castrocaro Terme e partecipa a due festival di Sanremo come solista e ad uno come autore, con un brano scritto per Petra Magoni.

È stato ospite al “Maurizio Costanzo Show” e a “Buona Domenica” con lo storico gruppo dei Dennis & The Jets, coi quali ha cantato in tutta Italia e realizzato il CD Tutta colpa del rock and roll. Banchelli ha anche curato la direzione artistica di locali come il “Manila” e lo “055”, dove hanno suonato e sono cresciuti artisticamente gli Spandau Ballet, i Litfiba, Carlo Conti,Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, il dj Stefano Noferini, e ha ideato il “Premio Spadaro”, festival che unisce la tradizione popolare alla musica d’autore con ospiti come Narciso Parigi, Riccardo Marasco, Riccardo Tesi, Beppe Dati, Mimmo Epifani, Lisetta Luchini.