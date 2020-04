Artisti per Emergency in diretta Facebook

Prosegue la 'tre giorni' di beneficenza sulla pagina social dei volontari fiorentini

Prosegue fino al 30 aprile sulla pagina Facebook del gruppo volontari EMERGENCY di Firenze l'iniziativa di beneficenza con grandi artisti.

Sì esibiranno oltre 100 tra cantanti e musicisti in concerto per EMERGENCY: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno note apriranno le loro case per tre giorni di musica in favore delle attività che l’ONG sta portando avanti in risposta all’emergenza Covid-19.

Sono tantissimi gli appuntamenti organizzati dai gruppi volontari EMERGENCY in tutta Italia.

Tre giornate di Musica in casa, tutte dedicate a EMERGENCY, che diventano un’occasione non solo per ascoltare dal vivo i propri cantanti preferiti ma anche per stare insieme in favore di una giusta causa. L’iniziativa sarà assolutamente gratuita ma sarà un modo per sostenere il lavoro di EMERGENCY sul COVID-19.

In risposta all’epidemia, EMERGENCY ha attivato numerosi progetti, mettendo a disposizione delle autorità sanitarie le proprie competenze maturate anche durante l’epidemia dell’ebola in Sierra Leone nel 2014 e 2015.Per maggiori informazioni: https://www.emergency.it/cosa-facciamo/risposta-c...

Possibile supportare l'operato di EMERGENCY attraverso la raccolta fondi al link https://sostieni.emergency.it/dona-ora/index.php?...

Dopo le esibizioni di ieri di Barbara Casini, Letizia Fuochi, Luca Lanzi (Casa del Vento) e Fry (Modena City Ramblers), Effetti Collaterali oggi è toccato ad Anna Granata, Anna Corallo, Gianfranco Narracci e Mattia Manco Gregoriadis, Gigi Cardigliano, Stefano Corsi.

Questo il programma di domani 30/04:

Ore 18.00: Rossano Rox Feri

18.30: Francesco Rainero Project

19.00: Bandabardò