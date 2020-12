Artisti di strada: al via le modifiche al regolamento

Raddoppia il tempo di vigenza delle concessioni e con un successivo atto di giunta saranno spostate alcune postazioni e prevista prova pratica in presenza per alcune categorie

E’ stata approvata oggi in consiglio comunale la delibera su proposta dell’assessore alle attività produttive Federico Gianassi sulle “modifiche al Regolamento per l’esercizio delle Arti di strada”. Il regolamento è stato approvato nel 2017 e adesso, dopo il primo triennio e allo scadere delle concessioni biennali delle postazioni, viene sottoposto ad alcune modifiche, decise dopo un lavoro di ascolto e interazione con le associazioni degli artisti di strada.

“Dopo il primo triennio del nuovo regolamento del 2017 e dopo lo scadere delle concessioni si è reso necessario fare una riflessione sul funzionamento del regolamento. Riteniamo che il Regolamento abbia ben funzionato e pertanto confermiamo l’impianto del 2017 accompagnato da un complessivo intervento manutentivo” ha spiegato Gianassi.

La prima modifica riguarda le concessioni, la cui durata da biennale diventa quadriennale; l'obiettivo è dare maggiori possibilità di pianificazione del lavoro agli artisti. Inoltre viene modificato il requisito previsto per la partecipazione al bando per tutte le attività di “non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time” per le categorie diverse da quelle dei pittori. Inoltre, l'assessore ha informato nella relazione che con i successivi atti che conseguono dal regolamento saranno fatte alcune ulteriori modifiche. Viene separata la categoria dei mimi da quella dei musicisti. Per quanto riguarda i "Madonnari" verranno tolte alcune postazioni, ritenute dagli artisti non adeguate alle esigenze dell'attività, e ne verranno create altre in Piazza San Giovanni, in Piazza San Lorenzo e in Via Martelli. Si afferma poi il principio della selezione pubblica con prove pratiche in presenza per certificare la paternità degli elaborati e le abilità specifiche.

“Un lavoro importante su un tema di grande interesse, segno di un’amministrazione che ha a cuore la cultura in tutte le sue forme: un modo per valorizzare un’espressione artistica in grado di riqualificare spazi cittadini e promuovere la coesione sociale”. Così Nicola Armentano, capogruppo Pd e i consiglieri comunali Pd Enrico Conti e Fabio Giorgetti, rispetto all’approvazione delle modifiche al regolamento per l’esercizio delle arti di strada. “Le modifiche vanno nell’ottica di un’efficace pianificazione del lavoro degli artisti. – continuano i consiglieri dem – Si tratta di una categoria che vogliamo sostenere e valorizzare”.

"Allungamento dei tempi tra un bando e l'altro, acuirsi delle misure punitive, indebolimento dei criteri di riconoscimento di chi vive delle sue attività, minore tutela rispetto all'autonomia di chi tutela le arti di strada. Tutto questo accompagna il nuovo regolamento per le arti di strada, che nonostante il contesto di pandemia Covid-19 e l'opportunità di un approfondimento anche in modalità telematica ha visto l'assenza di un reale confronto con tutte le parti interessate. Una grande opportunità persa, che registra la protesta di numerose associazioni, la maggioranza di chi rappresenta le arti di strada. Qui però il punto non è stare da una parte o dall'altra. Il Consiglio comunale poteva evitare contrapposizioni e definire un perimetro di regole condivise, entro le quali vedere poi lo sviluppo anche di posizioni diverse. Non è stato fatto -intervengono Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune- La Giunta deve essersi presto annoiata delle discussioni e del confronto. Ha concluso quindi gli incontri che pure aveva avviato con le commissioni da un giorno all'altro. E pensare che c'erano tutti gli elementi per temere questo esito. Ricordiamo di aver infatti sollevato noi il tema di un regolamento che si era avviato a essere votato senza neanche un'audizione. Lieti che due dei nostri nove emendamenti siano stati accolti, ma politicamente è chiaro che non ci sia il giudizio positivo sul percorso e sul risultato di questo regolamento".

"Approvata stamani la modifica del regolamento per l'esercizio delle arti di strada; nonostante non ci fosse una tale urgenza il Comune ha tirato dritto. L'amministrazione purtroppo non ha ritenuto eccessivamente lunga la durata di quattro anni del bando, infatti essa non era consona alle richieste dei concessionari -interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi- Trascurate le richieste di innalzare invece fino a tre mesi la possibilità di avere un titolo concessorio in un altro comune italiano o straniero, come requisito per ottenere la concessione del suolo pubblico per l'attività di arti di strada. Perché non è stato aperto un tavolo di concertazione tra assessorato e artisti su temi quali la collocazione delle postazioni? Avevo presentato a proposito un ordine del giorno per invitare la giunta a confrontarsi con i madonnari affinché scegliessero insieme le postazioni. In conclusione le sanzioni, nota dolente di questa modifica di regolamento. Fratelli d’Italia aveva chiesto a suo tempo che la gestione delle arti di strada passasse dalla direzione sviluppo economico a quella della cultura; ribadiamo la nostra contrarietà a questa modifica, anche in questo caso l'assessore Gianassi è rimasto sordo alle richieste degli artisti di strada".