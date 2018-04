Arezzo: torna "La chianina d’oro"

Una serata per tutti gli amici della Chianina

La chianina incontra la città d’Arezzo. L’Arezzo Equestrian Centre ospita la seconda edizione de “La chianina d’oro”, la cena di gala tutta dedicata alla razza bovina simbolo della Valdichiana che troverà il proprio apice nella premiazione di imprenditori, giornalisti, sportivi e personalità che con la loro attività hanno contribuito a valorizzare le eccellenze del territorio provinciale in Italia e all’estero. Inserita tra gli eventi collaterali del Toscana Tour, l’iniziativa si terrà dalle 19.30 di venerdì 6 aprile e rientra tra le attività promosse dagli Amici della Chianina. Questa associazione ha l’obiettivo di valorizzare la razza chianina attraverso eventi specifici organizzati sui vari territori comunali e, per quanto riguarda Arezzo, nel 2017 ha attivato il nesso con il settore orafo che rappresenta uno dei motivi per cui la città è conosciuta nel mondo.