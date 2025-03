Pandolfini, il 27 marzo a Firenze, inaugura la stagione primaverile inserendo in calendario l’asta ARCADE: DIPINTI DAL XVI AL XX SECOLO. Il catalogo, che raccoglie un’ampia selezione di opere di epoche e stili diversi, per questo appuntamento si arricchisce, offrendo ai collezionisti un’occasione da non perdere.

A rendere speciale questo prima asta dedicata ai dipinti è infatti una sessione di circa trenta opere appartenute allo storico dell’arte e museologo Antonio Paolucci. Figura di spicco nella politica culturale italiana e riconosciuto per l’indubitabile intelligenza con cui ha ricoperto ogni incarico, Paolucci ha negli anni saputo porre passione ed esperienza al servizio della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico italiano, prima come sopraintendente, poi come Ministro per i Beni Culturali e Ambientali durante il governo di Lamberto Dini, fino a diventare direttore dei Musei Vaticani.

Ora una parte della sua raccolta d’arte, che comprende sia dipinti antichi che dell’800, va all’incanto, mettendo a disposizione dei collezionisti opere capaci di esprimere la grande passione di Paolucci per la pittura italiana e il suo gusto nella ricerca e nella raccolta di dipinti ricchi di storia. In questa selezione, a spiccare tra i dipinti antichi, una Sacra Famiglia con San Giovannino datata 1563 stimata € 8.000/12.000, un piccolo ma squisito Ritratto maschile in miniatura su tavola di un pittore francese attivo tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo stimato € 2.000/3.000 e un’elegante Sacra Famiglia attribuibile a Francesco Vanni stimata € 3.000/5.000.

Per quanto riguarda le opere del XIX secolo – di cui andranno all’incanto due rare opere dell’artista bolognese Domenico Ferri e un nucleo di ritratti della prima metà del XIX secolo – cattura l’attenzione una suggestiva Veduta di Parigi dipinta da Domenico Ferri. Stimata € 2.500/3.500, l’opera testimonia l’assetto urbanistico della città parigina prima della grande ristrutturazione promossa tra il 1853 e il 1869 dal barone Georges-Eugéne Haussmann.

Nel catalogo, collezionisti, studiosi e appassionati d’arte, avranno poi modo di apprezzare molti altri dipinti accuratamente selezionati da Pandolfini. Tra i dipinti del XIX e XX secolo, si distinguono lavori come la Lavandaia di Vincenzo Irolli, con una stima di € 8.000/12.000 e la fiabesca Ninfa e fauno nel bosco di Alberto Pisa, valutata € 5.000/7.000. Per quanto riguarda gli antichi, spiccano il monumentale Capriccio architettonico di Pietro Cappelli, stimato € 15.000/25.000, e l’impressionante naturalismo del San Gerolamo di scuola caravaggesca, valutato € 10.000/15.000.