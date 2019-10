Appartamento allo stato grezzo

Il proprietario concorre alle spese condominiali?

scusate il disturbo: ho un quesito a cui non trovo risposte concrete. Vivo in un palazzo costruito negli anni '90, composto da 8 unità immobiliari di cui due appartamenti allo stato grezzo per scelta del proprietario, niente pavimenti ne utenze. Da qualche mese ci amministra un amministratore, ma non abbiamo tabelle millesimali né alcun tipo di regolamento interno.

Qualche giorno fa facciamo richiesta di una ditta per la pulizia delle scale e l'amministratore prima di presentare il preventivo della ditta di pulizie ci mette a conoscenza che al proprietario dei due appartamenti allo stato grezzo non tocca pagare la pulizia delle scale né consumi del contatore condominiale. E secondo me il proprietario non li finirà a breve così non paga.

Si può fare qualcosa?

Essendo meno di 10 (art. 1138 cc.) non avete obbligo del regolamento di condominio, mentre vi é la necessità delle tabelle millesimali che possono essere richieste giudizialmente anche da un solo condomino. Per quanto attiene alla partecipazione delle spese comuni, nessuno si può sottrarre nemmeno il proprietario degli appartamenti a prezzo (art. 1118 comma 2 cc.). Inoltre se la maggioranza delibera di conferire incarico ad una ditta di pulizie la minoranza dissenziente dovrà sottostare a dette decisioni.

