​“Aperitivo Grand Tour” l'originale idea del Four Seasons Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Nei tre bar all’interno dell’Hotel fiorentino, il primo tour tra sapori e Mixology

Partire dall’Atrium Bar l'elegantissimo bar internazionale, continuare sorseggiando un rinfrescante drink a bordo piscina a tema mediterraneo per poi terminare con un assaggio di Asia.

In questa estate tutto questo è possibile, gli ospiti del Four Seasons Firenze potranno sperimentare tutto nella stessa sera, grazie alla nuovissima esperienza di “Aperitivo Grand Tour”.



Rivisitato il normale concetto di aperitivo con una divertente serata “a tappe”, Four Seasons Firenze dà la possibilità di sperimentarne i tre diversi bar a tema, rimanendo sempre all’interno dello spettacolare Resort e del Parco della Gherardesca.



Scegliere questa esperienza vuol dire iniziare la serata nell’elegante Atrium Bar, sorseggiando un cocktail preparato dall’Head Mixologist Edoardo Sandri, accompagnandolo con una selezione di finger food a cura dello Chef stellato Vito Mollica.



Proseguire nel Pool Tree Bar, locale estivo immerso nel verde del giardino della Gherardesca, con vista sulla piscina, dove Simone Corsini ha preparato per l’occasione una lista di drink insipirati ai sapori e ai colori del mediterraneo, speziati e freschi, da gustare insieme ad una selezione di snack tematici e della Pizza del pluripremiato pizzaiolo Romualdo Rizzuti.



Infine, una rilassante passeggiata nel giardino Vi porterà all’ultima tappa, il bar del nuovissimo Magnolia, dove Karem Pasqualetti vi farà assaggiare i migliori sapori dell’Asia, abbinati ad una selezione di assaggi asiatici a cura dello Chef Giapponese stellato Haruo Ichikawa.



Al termine dell’aperitivo "Grand Tour" Vi sentirete pienamente soddisfatti di questa esperienza Mixology/Gastronomica proposta dal Four Seasons di Firenze.







Ringraziamo il Four Seasons Firenze per l'ospitalità.

Ringraziamo l' F & B Manager Gabriele Fedeli, il Restaurant Manager Mario Esposito, l' Assistant Bar Manager Claudio Mallardo, l' Head Mixologist Edoardo Sandri e i Bartender Simone Corsini e Karem Pasqualetti per l'accoglienza.









Aperitivo Grand Tour

Prezzo: 55 euro a persona.

Tre Cocktail e sei assaggi.

Su prenotazione, massimo 4 persone.



Prenotazioni e informazioni:

+39 055 2626450 ilpalagio@fourseasons.com