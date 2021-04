Ancora negati alla cittadinanza gli atti dell’ex caserma?

E' la domanda di attualità a cui risponderà l'assessora Cecilia Del Re nel Consiglio comunale, che torna a riunirsi oggi alle 14,30 (diretta sul canale youtube).

Subito l’inizio della seduta (senza Question Time) con comunicazioni e domande di attualità per 30 minuti. In programma appunto anche il quesito posto dai consiglieri di Firenze a Sinistra, Antonella Moro Bundu e Dmitrij Palagi sul destino immobiliare della ex caserma di Costa San Giorgio.

Come noto, il 26 marzo scorso, il Segretario Generale ha formalizzato l'opposizione di Palazzo Vecchio ala proposta avanzata dall’associazione Idra, che grazie a 677 firme raccolte, aveva richiesto, in base alle normative che riguardano la partecipazione civica, di promuovere insieme al Comune di Firenze un dibattito pubblico sul futuro della ex caserma “Vittorio Veneto”, comprata da un privato che la vorrebbe trasformare in un albergo di lusso.

L'esito avverso del procedimento di partecipazione civica risponde alle norme regionali? -domandano gli interroganti- E soprattutto perché la Giunta comunale non si è assunta la responsabilità politica del Niet?