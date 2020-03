Ancora codice giallo per vento, possibile neve oltre i 300 metri

Gelide raffiche di grecale anche domani 24 marzo in provincia di Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnale un codice giallo per vento oggi e domani, martedì 24 marzo, su tutte le aree della Metrocittà. Previste forti raffiche di Grecale in temporanea attenuazione dalla sera con nuova intensificazione.

Codice giallo, inolte, per ghiaccio nelle aree del Mugello e del Valdarno, e neve nell'Alto Mugello per domani martedì 24 marzo. Tra la notte e le prime ore del mattino, possibili gelate in Valdarno e Mugello.

Dal tardo pomeriggio di domani, martedì, deboli nevicate a quote collinari (300-400 metri) con accumuli intorno ai 2-4 cm in Alto Mugello.