Alluvione: il Presidente Mattarella a Firenze il 4 novembre

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente il 4 novembre alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell’alluvione. Sarà un grande onore per Firenze e un modo per dare ancora più valore a una giornata che appartiene alla memoria della nostra città e dell’intero Paese. L’alluvione è una parte fondamentale della nostra storia e della nostra identità. È una storia di dolore e di solidarietà, di impegno civile e di rinascita, che ancora oggi ci parla. In quell’occasione abbiamo imparato quanto siano importanti la prevenzione, la cura del territorio, la capacità delle istituzioni e delle comunità di lavorare insieme.

L’alluvione colpì una città che già allora aveva un ruolo unico nel panorama internazionale, riconosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e la sua cultura. Ed è proprio da questa dimensione internazionale che arrivò una risposta straordinaria, gli Angeli del fango sono diventati il simbolo più potente di quel moto di solidarietà. Sessant’anni dopo, Firenze continua a ricoprire quel ruolo a livello internazionale e ad interpretare quella vocazione. La presenza del presidente Mattarella sarà dunque un’occasione particolarmente significativa: insieme a lui, a tutte le istituzioni e alla città, renderemo omaggio a chi perse la vita e a chi si impegnò per salvare Firenze, il suo patrimonio e la sua identità.

Non sarà soltanto una celebrazione ma una nuova opportunità per trasformare la memoria in responsabilità e consegnare alle nuove generazioni una Firenze consapevole e più preparata ad affrontare le sfide del futuro”.

Così la sindaca di Firenze Sara Funaro.