Allerta maltempo giovedì 24 ottobre in Toscana del sud e arcipelago

Codice arancione: dalla mattina a tarda serata possibili piogge diffuse e temporali di forte intensità

(DIRE) Firenze, 23 ott. - Allerta maltempo nelle zone meridionali della Toscana e dell'arcipelago. La protezione civile regionale ha diramato un codice arancione da domani mattina alle 10 a mezzanotte per piogge diffuse e temporali di forte intensità.

Le aree interessate sono in particolare la costa, bacini di Fiora, Albegna e Ombrone grossetano e isole dell'arcipelago. È stato emesso, inoltre, un codice giallo sempre per temporali forti in Lunigiana, Garfagnana, Valdarno inferioe, Valdelsa, Valdera, bacino del Cerchio e Valdichiana e per il rischio di vento e mareggiate sulla costa maremmana e dell'arcipelago. Il bollettino meteo prevede un peggioramento già dalla prima parte della mattinata di domani con una successiva intensificazione di piogge e temporali. Sull'arcipelago le precipitazioni potrebbero essere accompagnate anche da colpi di vento e grandinate e da forti raffiche di scirocco che interesseranno anche le zone costiere centro-meridionali della regione. (Cap/ Dire)