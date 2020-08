Alla Versiliana si ride con “il Woody Allen italiano”

Venerdì 7 agosto Antonello Avallone protagonista di “Io e Woody”

Marina di Pietrasanta (LU)_ Proseguono gli spettacoli nel teatro dei Pinoli, nuova e suggestiva cornice realizzata dalla Fondazione Versiliana per la 41° edizione del Festival dove – novità di questa stagione – in un'atmosfera rilassante al fresco della pineta si può assistere a un divertente spettacolo, sorseggiando un calice o un buon caffè. Venerdì 7 agosto alle 21.30 sarà in scena Antonello Avallone attore di prosa, cinema e tv nonché regista di spettacoli comici con la sua nuova versione di “Io & Woody”.

Lo spettacolo ( ingresso libero con consumazione non obbligatoria) prende spunto dai tre libri pubblicati con il titolo “Citarsi addosso, “Effetti collaterali” e “Saperla lunga”, comicissimi monologhi, considerazioni che Woody Allen presentava agli inizi della sua carriera nei night club delle principali città degli Stati Uniti tra il 1964 e il 1967, prima di scrivere la sua prima sceneggiatura per il cinema, “Ciao Pussycat”, e da cui ha tratto poi spunto per alcuni suoi film.

Monologhi divertenti, ma anche siparietti, parodie esilaranti, dotate di intelligente comicità, che spaziano attorno ai dubbi ricorrenti della filosofia alleniana: l’esistenza di Dio, la paura della morte, il rapporto con l’altro sesso. I tic, le nevrosi, le ataviche insicurezze e gli atteggiamenti ossessionati ed ossessivi. C’è tutto questo nella recitazione di Avallone che a velocità vertiginosa riesce a far dimenticare di non trovarsi di fronte all’originale. Uno spettacolo di incalzante comicità, fatto di rimandi e associazioni, confronti e citazioni, rappresentato da sempre in tutta Italia solo da Antonello Avallone, acclamato dalla critica il Woody Allen italiano.

Lo spettacolo fa parte del cartellone promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione Turistica. L' ingresso è libero fino ad esaurimento posti con possibilità di consumazione. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

I PROSSIMI SPETTACOLI DEL 41° FESTIVAL LA VERSILIANA

( programma completo su www.versilianafestival.it)

sabato 8 agosto

CLAUDIO BISIO e GIGIO ALBERTI

in “Ma tu sei felice?”

domenica 9 agosto

MONICA GUERRITORE

in ”Dall’Inferno all'Infinito”

lunedì 10 agosto

Versiliana Cinema

Alla ricerca di Dory

martedì 11 agosto

Musica e parole “Tu vuo’ fa Re..Carosone”

conduce Dario Salvatori

direzione artistica Franco Fasano

con la partecipazione di Giorgio Verdelli

mercoledì 12 agosto

“Toilet”

di e con GABRIELE PIGNOTTA

( Teatro dei Pinoli )

giovedì 13 agosto

“Sei personaggi in cerca d'autore”

di Luigi Pirandello

con FELICE DELLA CORTE

venerdì 14 agosto

STEFANO MASSINI

in “L'alfabeto delle emozioni”

domenica 16 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d'animazione “Oceania”

lunedì 17 agosto

“Si, Viaggiare”

Omaggio a Lucio Battisti

Rockopera

mercoledì 19 agosto

“Lezione semiseria di un uomo dal fiore in bocca”

con CORRADO TEDESCHI e CLAUDIO MONETA

giovedì 20 agosto

“Diamoci del tu”

di Norm Foster

con GAIA DE LAURENTIS e PIETRO LONGHI

venerdì 21 agosto

“L'amore segreto di Ofelia”

di Steven Berkoff

con CHIARA FRANCINI

sabato 22 agosto

Versiliana Cinema

proiezione film d'animazione

Mary Poppins

domenica 23 agosto

“Edgar Allan Poe

Assassini”

di e con GENNARO DUCCILLI

( Teatro dei Pinoli)

lunedì 24 agosto

L'orchestra Nico Gori Swing 10tet

in “Swingin' Hips”

special guest Ernesto Tacco in tip tap dancer

spettacolo a sostegno della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus

martedì 25 agosto

Versiliana Cinema

Omaggio al Cinema Toscano

Proiezione del film “Il Ciclone”

mercoledì 26 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d'animazione

“ Pinocchio”

giovedì 27 agosto

Versiliana Cinema

Omaggio al Cinema Toscano

proiezione del film “Ovosodo”

29 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d'animazione “ Biancaneve e i sette nani”

30 agosto

Musica e Parole “Pino è mille culure”

conduce DARIO SALVATORI

direzione artistica FRANCO FASANO

con la partecipazione di Giorgio Verdelli