Alla scoperta delle 180 buchette del vino fiorentine

Al via i tour guidati per le strade della città. Un febbraio dedicato a itinerari insoliti per far conoscere gli originali ‘finestrini’. Il progetto realizzato con i contributi dell’assessorato al Turismo

Per quattro secoli hanno funzionato come originali punti vendita di vino dal produttore al consumatore, oggi sono state riaperte in funzione anti-contagio mantenendo intatto il loro fascino. Sono le buchette del vino, gli originali ‘finestrini’ fiorentini che diventano ora protagonisti di percorsi guidati a piedi e in bicicletta per le strade di Firenze e le colline circostanti. Quattro itinerari di visita e quattro videotour promossi dall’associazione Buchette del vino con il contributo dell’assessorato al Turismo. Sono 180 le buchette del vino a Firenze, per la maggior parte in centro storico, ma anche una trentina fuori dalla cerchia delle mura, più un centinaio nell’area metropolitana e oltre.

“Un’iniziativa di grande fascino per contribuire ad accompagnare la ripartenza del settore turistico in grave crisi per gli effetti della pandemia - ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -. Un modo per riscoprire la storia di Firenze attraverso le buchette del vino, che durante il lockdown, sono state riaperte da alcuni esercizi fiorentini per servire i propri prodotti in modalità anti-contagio. Un progetto che va nella direzione giusta promuovendo itinerari insoliti tra arte, storia e vita quotidiana della Firenze di ieri e di oggi. L’iniziativa rientra tra i progetti finanziati dall’assessorato al Turismo per valorizzare un turismo outdoor e innovativo in linea con gli obiettivi sempre più centrali di sostenibilità sociale, ambientale ed economica".

“Un progetto - ha detto il presidente dell’associazione Matteo Faglia - che mira a far conoscere ai fiorentini e a tutti gli appassionati italiani e stranieri di questa città un aspetto poco conosciuto ma caratteristico e pieno di curiosità e di sorprese. Alla scoperta di una Firenze insolita, realizziamo una serie di video e visite guidate che propongono diversi itinerari per le strade di Firenze e sulle colline intorno alla città, punteggiati dall’incontro con gli originali finestrini attraverso i quali, per quattro secoli, si è venduto vino buono direttamente dal produttore al consumatore”.

Per le visite guidate, della durata di 90 minuti, è necessario prenotarsi all’indirizzo email info@buchettedelvino.org o al numero 3351435326 (saranno accolte al massimo 15 persone, a tutti verranno forniti auricolari sanificati). I video saranno online sui siti www.feelflorence.it e www.buchettedelvino.org. Il calendario delle attività:

30 gennaio: pubblicazione online del primo videotour “Alla scoperta delle buchette più strane”.

6 febbraio: prima visita guidata nel centro storico, con conclusione all’Osteria delle Brache.

10 febbraio: pubblicazione online del secondo videotour “Alla scoperta delle buchette fuori porta”.

13 febbraio: seconda visita guidata nel centro storico, con conclusione da Vivoli .

. 20 febbraio: pubblicazione online del terzo videotour “Alla scoperta delle buchette d’Oltrarno”.

20 febbraio: terza visita guidata nel centro storico, con conclusione da Babae .

. 27 febbraio: pubblicazione online del quarto videotour “Alla scoperta delle buchette nei Palazzi”.

27 febbraio: quarta visita guidata (questa volta in bicicletta) nel centro storico, con conclusione all’Osteria delle Donne.