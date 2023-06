Alessandro Capitani all’arena estiva degli Uffizi per“Fuori Sentiero”

Sarà il regista Alessandro Capitani l’ospite del secondo appuntamento di Fuori Sentiero, la rassegna estiva ideata dal festival Sentiero Film Factory, in programma sabato 1 luglio all’arena estiva Apriti Cinema! presso il Piazzale degli Uffizi di Firenze. Il regista di Orbetello introdurrà il suo cortometraggio “Bellissima” e a seguire il film “I nostri fantasmi” (proiezione alle ore 21.45 a ingresso libero).

La serata si apre con il cortometraggio “Bellissima”, vincitore del David di Donatello come Miglior Cortometraggio nel 2016, un invito ad accettare il proprio fisico e a credere di più in se stessi. Durante una festa in discoteca Veronica subisce lo scherno di un ragazzo che la prende in giro per il suo aspetto fisico. Disperata, si nasconde nei bagni della discoteca convinta che fra le mura chiuse di quel posto nessuno possa vederla e giudicarla. Il destino però ha in serbo una piacevole sorpresa per lei.

A seguire “I nostri fantasmi”, sempre di Capitani. Michele Riondino nel film interpreta Valerio, un padre rimasto senza lavoro e senza casa, che cerca disperatamente di sottrarre il figlio dai servizi sociali, decidendo di occupare il sottotetto della loro ex-abitazione e spaventa chiunque si stabilisca nell’appartamento “di sotto” fingendosi fantasma.

Gli appuntamenti estivi di “Fuori sentiero” proseguiranno mercoledì 12 luglio con “Bice Lazzari – Il ritmo e l’ossessione” del regista fiorentino Manfredi Lucibello (ore 20.30 al Lumen); mercoledì 19 luglio con “Corpo dei giorni”, diretto dal collettivo Santabelva; mercoledì 26 luglio con Californie di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman; mercoledì 2 agosto con “EST - Dittatura Last Minute” per la regia di Antonio Pisu e si concluderanno mercoledì 30 agosto con la proiezione di “Margini”, primo lungometraggio di Niccolò Falsetti, che si è aggiudicato il premio del pubblico alla 79ª edizione della Mostra del cinema di Venezia nel 2022 (ore 20.30 al Lumen).

L’evento si inserisce all’interno del calendario dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri con la programmazione a cura del cinema La Compagnia - Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno e la collaborazione delle Gallerie degli Uffizi.

Info: info@sentierofilm.com, sentierofilm@gmail.com,– www.sentierofilmlab.com