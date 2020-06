Al via con un omaggio a Morricone la stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Giovedì 18 giugno 2020 –alle ore 21- all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte in Piazza Santo Stefano

Una carrellata attraverso le musiche che Ennio Morricone ha regalato alla settima arte: da “C'era una volta in America” a “Nuovo Cinema Paradiso”, da “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” a “Il pianista sull'oceano”… Colonne sonore che hanno tratteggiato l’immaginario cinematografico e che ritroviamo nell’Omaggio a Morricone che apre la stagione 2020 dell’Orchestra da Camera Fiorentina, giovedì 18 giugno all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze.



Il concerto si svolge nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus. Sul podio sale il maestro Giuseppe Lanzetta, mentre i ruoli di solista sono affidati al pianoforte di Fernando Ramsés Peña Díaz e alla tromba di Raffaele Chieli. Completano il programma altre celebri colonne sonore di Nicola Piovani, Luis Bacalov e Nino Rota.



Di origine messicana, Fernando Ramsés Peña Díaz si è laureato in pianoforte all’Università di Colima, per poi perfezionarsi con Pavlina Dokovska, Pierre Reach, Ana Poklevsky, Vladimir Markov, Jean Dubé, Vladimir Sokolov e Tatiana Gerasimova. Vincitore di numerosi, concorsi, spazia tra classica, jazz, musica popolare e proprie composizioni.



Allievo di Marco Pierobon, Raffaele Chieli vanta esperienze con l’orchestra Southbank Sinfonia di Londra, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi e con altri prestigiosi ensemble. Prima tromba solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina, svolge attività concertistica in Italia e all’estero.



“Diamo il bentornato al maestro Giuseppe Lanzetta e ai suoi concerti con l’Orchestra da Camera fiorentina di cui è direttore da 40 anni – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi - nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, è riuscito a portare la musica classica in alcuni dei luoghi più belli e nascosti di Firenze, dal Cenacolo di Santa Croce al cortile di Palazzo Medici Riccardi, dall’Auditorium di Santo Stefano al Ponte al Bargello, per un’estate sicuramente più ricca di cultura”.



Biglietti: 25 euro intero, 15 euro ridotto per studenti (muniti di tesserino), over 65 (muniti di documento), titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Ridotto speciale a 12 euro per chi ha il biglietto della mostra “Inside Magritte” in programma all’Auditorium.



La 40^ stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo e Leggiero Real Estate.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ridimensionata ma non cancellata, la 40^ stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina continua giovedì 25 giugno, sempre alle ore 21 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, con un omaggio a due grandi cantautori italiani scomparsi, Lucio Dalla e Pino Daniele, e ai loro tanti fan. Ottima occasione per lasciarsi cullare dalle note di “Quando”, “Napule è”, “Caruso”, Piazza Grande” e altri capisaldi dai rispettivi repertori, trascritti in chiave sinfonica da Fernando Ramsés Peña Díaz, che ritroviamo al pianoforte insieme all’Orchestra.



Rivisitare Mozart e Bach in chiave jazz: impresa audace con risultati meravigliosi, in cui si cimenta l’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio appuntamento di lunedì 29 e martedì 30 giugno nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi che apre la stagione en-plein-air. Sul podio Giuseppe Lanzetta, in programma il Quarto concerto brandeburghese - strutturalmente un concerto grosso in cui il violino principale assume un ruolo quasi solistico - e la “Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201” di Wolfgang Amadeus Mozart: architettura elaborata, pervasa da uno spirito leggiadro in cui spiccano i singoli strumenti.



E ancora, tutto Mozart sabato 11 luglio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con i Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Da martedì 7 a domenica 9 luglio “Musica dal grande schermo” nel cortile di Palazzo Medici Riccardi, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio Omaggio ad Astor Piazzolla con solista Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e al bandoneon.