Al Combo Social Club in anteprima europea il nuovo album di Peyman Salimi

L’artista persiano, fiorentino d’adozione, giovedì 18 aprile dal vivo per il lancio del suo nuovo lavoro. In apertura La Marti, giovanissima cantautrice che ha collaborato a due brani del disco

Firenze prima tappa del tour europeo per il Won Now album release party. Il Combo Social Club giovedì 18 aprile alle 21.30 ospita una serata davvero d’eccezione: il concerto di presentazione in anteprima assoluta del nuovo disco di Peyman Salimi, compositore e cantante persiano stanziato a Firenze da ormai quindici anni. Won Now sarà presentato nella forma preferita da Peyman, quella live, che gli consente un contatto diretto con il pubblico. Intimista, introspettiva e confidenziale, la sua musica riesce a mettere insieme numerose influenze, dal folk tinteggiato di piccole pennellate elettroniche fino al pop-rock anglofono. L'album contiene nove tracce in inglese e cinque in persiano, un passaggio che sorprendentemente Peyman ha dovuto mediare, proprio nella relazione tra le due lingue, affinché potesse trovare una connessione più naturale e spontanea tra la musica e il suo idioma.

La tappa fiorentina sarà seguita dalle tappe nelle grandi capitali europee: Parigi il 20 aprile, Berlino il 23 aprile, Stoccolma il 25 aprile e Londra il 27 aprile.

https://youtu.be/i0pF7SLHJNQ https://soundcloud.com/peymansalimi

L'opening act del concerto è affidato a La Marti, ovvero Martina Magionami, giovanissima cantautrice fiorentina di talento che ha collaborato anche su Won Now per due brani del disco.

Martina è compositrice, cantante e chitarrista, parte integrante della band anglo-fiorentina SoundZanobi, che prende il nome dalla sala prove privata in via San Zanobi. Sonorità vocali melodiche e brillanti si uniscono a incalzanti percussioni e serrati giri di chitarra ed effetti. Un mix eclettico tra rock alternativo, brit pop, folk e sonorità vintage. Un anno fa è uscito il primo progetto Other Visions, un concept album che affronta varie tematiche secondo punti di vista alternativi, rintracciabile sulle varie piattaforme di streaming e di acquisto digitali.

Ingresso € 10,00. Il Combo Social Club è in via Mannelli 2 a Firenze.