Aeroporto di Firenze: il Masterplan 2035 è online

La questione aeroportuale fiorentina non è più un semplice dibattito tecnico; è diventata, come denunciato dall’Associazione Valentino Giannotti, una "farsa storica" alimentata da impulsi autodistruttivi. In una delle città più iconiche del pianeta, assistiamo a un’anomalia tutta italiana: istituzioni locali che combattono contro il proprio governo regionale e nazionale per bloccare un’infrastruttura già certificata come strategica. Mentre il mondo corre, Firenze è prigioniera di uno stallo che sfida la logica urbanistica e la sostenibilità.

Ma cosa dice davvero il Masterplan 2035, al di là dei pregiudizi ideologici? Analizzando i dati e i documenti ufficiali, emergono verità che ribaltano la narrazione comune.

Esiste un paradosso tecnico nel Masterplan che molti ignorano: la nuova pista (denominata 11/29) non nasce per "cementificare", ma per risolvere il peccato originale del Vespucci. Attraverso una Project Review rispetto al vecchio progetto 12/30, la pista è stata riorientata e accorciata a 2.200 metri per minimizzare il consumo di suolo, pur garantendo l’efficienza operativa.

Il vero beneficio è acustico. L’attuale assetto costringe gli aerei a sorvoli a bassa quota direttamente sopra i centri abitati di Peretola, Quaracchi e Brozzi. La nuova inclinazione sposterà le rotte su aree non antropizzate, permettendo al contempo l’impiego massiccio di flotte "ecologiche" a basso impatto. Un percorso iniziato nel 2017 con i primi Airbus A220-100 di Swiss e oggi consolidato da vettori come Air France, che ha già pianificato la transizione integrale della flotta parigina verso questi modelli di nuova generazione.

Contrariamente alla retorica ambientalista, l'aeroporto è l'unico motore in grado di dare una "forma concreta" al Parco della Piana, un progetto rimasto sulla carta per quarant’anni. Senza il Masterplan, quest'area rischierebbe di trasformarsi in una distesa disordinata di poli logistici e cementificazione selvaggia. L’infrastruttura funge da catalizzatore ambientale attraverso:

La creazione di quattro nuove aree naturali nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa, che espanderanno e arricchiranno qualitativamente il sito Natura 2000.

La bonifica di aree degradate attualmente abbandonate.

La perimetrazione definitiva: il sedime aeroportuale stabilisce un confine invalicabile che impedisce ulteriori espansioni edilizie non pianificate.

È scientificamente scorretto usare le alluvioni come argomento contro l'aeroporto. Al contrario, il ritardo nell'attuazione dei precedenti piani ha privato il territorio di difese fondamentali. Se i "cavilli" legali non avessero bloccato il Masterplan 2014-2029, le casse di espansione previste sul Fosso Reale avrebbero probabilmente mitigato gli effetti devastanti dell'alluvione del 2023 a Campi Bisenzio.

Il Masterplan 2035 integra la messa in sicurezza idraulica dell'intera area, con benefici diretti per i comuni limitrofi. Non è un caso che il Comune di Signa, riconoscendo il "rilevante interesse pubblico" certificato da ENAC, abbia scelto di non aderire ai ricorsi, privilegiando la protezione del reticolo idrico e la sicurezza dei propri cittadini rispetto alle posizioni ideologiche.

Firenze rappresenta un unicum procedurale in Italia. Per la prima volta nella storia nazionale, è stata applicata a un masterplan aeroportuale la procedura di "VIA-VAS integrata". Un iter che ha prodotto oltre 1.200 elaborati tecnici ma che, dopo 12 anni, non offre ancora certezze agli investitori.

Qui emerge il fenomeno del "doppiopetrismo" politico. Mentre a Salerno lo scalo Costa d'Amalfi è stato inaugurato con il sostegno orgoglioso di forze come il Movimento 5 Stelle e i Verdi (che ne hanno rivendicato il ruolo di volano economico), a Firenze le stesse sigle combattono ogni metro di asfalto con ricorsi al TAR. Questo disallineamento tra tempi autorizzativi e necessità di investimento è un freno a mano tirato sullo sviluppo dell'intera Toscana.

Nonostante i limiti strutturali di una pista nata in un'altra epoca, il Vespucci dimostra una vitalità economica straordinaria. Il record dei 3 milioni di passeggeri nel 2023 è solo una tappa: i dati proiettano lo scalo verso l’obiettivo dei 4 milioni di passeggeri entro il 2026.

Questa crescita non è fatta di "numeri", ma di connettività globale. Oltre agli hub storici, lo scalo sta aprendo rotte inedite per la regione:

Finnair collega Firenze a Helsinki (e da lì verso l'Asia e il Nord America).

collega Firenze a Helsinki (e da lì verso l'Asia e il Nord America). Volotea ha inaugurato basi strategiche con rotte come Praga, Bordeaux e le novità assolute per la Toscana: San Sebastian e Oviedo .

ha inaugurato basi strategiche con rotte come Praga, Bordeaux e le novità assolute per la Toscana: e . British Airways ha raddoppiato i collegamenti giornalieri con Londra Heathrow utilizzando Airbus A320neo.

Le tappe storiche parlano chiaro:

1994: 500.000 passeggeri

1997: 1.000.000 passeggeri

2014: 2.000.000 passeggeri

2023: 3.000.000 passeggeri

2026 (target): 4.000.000 passeggeri

Il Masterplan 2035 non rappresenta un’espansione aggressiva, ma la "normalizzazione" tardiva di un’infrastruttura statale che opera in condizioni di criticità cronica. Il futuro del sistema toscano poggia sull'integrazione funzionale tra Firenze e Pisa, dove entrambi gli scali devono essere messi in condizione di operare secondo i propri ruoli naturali.