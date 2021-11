Accise gas e bollo auto: è il caso di abbassare la pressione fiscale?

“In Toscana il partito democratico non vuole abbassare la pressione fiscale. In previsione del bilancio 2022, in Consiglio regionale abbiamo proposto due mozioni, con le quali chiedevamo la riduzione delle accise regionali sul gas naturale, i cui aumenti stanno mettendo in difficoltà le famiglie e le imprese, e abbiamo anche proposto di tagliare il bollo auto quando una persona decide di rottamare la propria auto prima della fine dell’anno fiscale per il quale ha già pagato. In entrambi i casi il PD ha richiesto di rinviare le mozioni in Commissione ma come Fratelli d’Italia abbiamo chiesto di andare al voto, perché in queste ore il Presidente Giani sta predisponendo il bilancio di previsione per il 2022 –fa sapere il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, Presidente della Commissione Controllo- Ancora una volta, il Pd non ha voluto ragionare in termini di riduzione della pressione fiscale, che quindi rimarrà invariata o addirittura aumenterà il prossimo anno, soprattutto per le spese fuori controllo della sanità”.