Abbandono rifiuti, nuovi casi in città: controlli notturni mirati

Nuovi episodi in zona Novoli, viale Belfiore, via Pacini e piazza Leopoldo

Prosegue l’attenzione sull’abbandono dei rifiuti da parte della Polizia Municipale. La scorsa settimana gli agenti del Reparto Ambientale hanno effettuato alcuni controlli di notte scoprendo rifiuti abbandonati sia fuori dai cassonetti sia in aree isolate nel Quartieri 1 e 5.

In dettaglio nella zona via di Novoli e via Torre degli Agli le pattuglie hanno trovato una serie di rifiuti ingombranti e scatoloni con carta tra cui anche documenti fiscale. Gli agenti dopo alcuni accertamenti sono risaliti al trasgressore che ieri è stato multato (166 euro per la violazione del Regolamento comunale smaltimento sui rifiuti). Si tratta di italiano residente fuori Firenze. In piazza Leopoldo invece sono stati rinvenuti fuori da cassonetti alcuni sacchi con un imballaggio plastico su cui gli agenti hanno notato un’etichetta adesiva con i dati di un residente di zona. Per lui è scattata la medesima sanzione.

Nella zona viale Belfiore la pattuglia si è imbattuta in un sacco della carta abbandonato fuori dei contenitori della raccolta. Dentro buste per corrispondenza e altri documenti intestati a un’attività della zona. Grazie alle successive gli agenti hanno individuato il responsabile che è stato multato. Infine in via Pacini sono stati trovati alcuni sacchi contenenti rifiuti indifferenziati fuori dai cassonetti. All’interno di uno di questi, su un’etichetta adesiva, erano presenti i dati di una persona. Il personale della Polizia Ambientale l’ha quindi rintracciati: si tratta di un uomo residente in zona che è stato sanzionato.